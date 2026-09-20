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ஓடும் குதிரையில் இருந்து இன்னொரு குதிரைக்கு தாவும் கட்சிதான் காங்கிரஸ்- புதுச்சேரி தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் விமர்சனம்

திமுக, காங்கிரஸ் ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுக்கும் சரியான பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் என புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன்
புதுச்சேரி தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 6:31 PM IST

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புதுச்சேரி: ஓடும் குதிரையில் இருந்து இன்னொரு குதிரைக்கு தாவும் கட்சிதான் காங்கிரஸ் என்று புதுச்சேரி தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

புதுச்சேரியில் உள்ள தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் பதிவாகும் வாக்குகள் அக்.09- ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகளும் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

ஆளும் என்ஆர் காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணி சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ அசோக் ஆனந்த், திமுக சார்பில் சேது செல்வம், காங்கிரஸ் சார்பில் விநாயகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் முகம்மது சலீம், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கார்த்திக்குமாரி உள்பட 11 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். கடந்த முறை திமுக- காங்கிரஸ் கூட்டணி இணைந்து தேர்தலைச் சந்தித்திருந்த நிலையில், தற்போது இரு கட்சிகளும் தனித்தனியே களம் காண்கின்றன.

என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளரை ஆதரித்து புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அதேபோல் திமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்டக் கட்சித் தலைவர்களும், பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், உப்பளம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக சபாநாயகரும், புதுச்சேரி அதிமுக செயலாளருமான அன்பழகன் தலைமையில் கட்சியின் செயல் வீரர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் என்ஆர் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் முன்னாள் எம்எல்ஏ அசோக் ஆனந்த்தை அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன், "தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்த் போட்டியிடுகிறார். இவர் எம்எல்ஏவாக இருந்தபோதும், இல்லாத காலங்களிலும் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக தொகுதி மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளைச் செய்து வருகிறார். இந்நிலையில் இந்த முறை நமது கூட்டணி கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் அவரை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டியது நமது கடமையாகும்.

கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸும், திமுகவும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டபோதே காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட மாபெரும் தலைவர் டெபாசிட் கூட வாங்கவில்லை. தற்போது இரண்டு கட்சிகளும் தனித்தனியாகப் பிரிந்த போட்டியிடுகின்றனர். திமுக, காங்கிரஸ் ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் நடைபெறவிருக்கும் இடைத்தேர்தலில் டெபாசிட் வாங்குவதற்காக வேட்பாளர்களை முன்னிறுத்தித் தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர்.

அவர்களைப் பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. நமது பணியில் என்பது எந்த சுணக்கமும் இல்லாமல் அசோக் ஆனந்த் வெற்றிக்காகப் பணியாற்ற வேண்டும். அதிமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், அனைவரும் இரவு, பகல், பாராமல் என்ஆர் வேட்பாளர் வெற்றிக்கு உழைக்க வேண்டும். அசோக் ஆனந்த்தின் வெற்றி என்பது என்ஆரின் கரத்தை சட்டமன்றத்தில் மேலும் வலுப்படுத்தும் வெற்றி ஆகும்.

காங்கிரஸ் என்றாலே முதுகில் குத்துகிற கட்சி. ஓடும் குதிரையில் இருந்து இன்னொரு குதிரைக்கு தாவும் கட்சிதான் காங்கிரஸ் கட்சி. 100 ஆண்டு காலப் பாரம்பரிய கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சி, இப்பொழுது யாரை முன்னுறுத்தி வாக்கு கேட்கிறார்கள் என்று மக்கள் உணர வேண்டும்.

இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் திமுக நல்ல எதிர்கட்சியாக செயல்படும் என திமுகவின் மாநில அமைப்பாளர் சிவா கூறுகிறார். இவர் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தபோதே உண்மையில் திமுக எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டதா? தற்போது உள்ள திமுக, சட்டமன்றத்தில் மக்கள் நலனுக்காக எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுகிறதா? திமுக, காங்கிரஸ் ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுக்கும் சரியான பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன்
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