பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை புகார் - புதுச்சேரி எஸ்.பி. டிஸ்மிஸ்
பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படுமா? என நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
Published : November 21, 2026 at 1:04 PM IST
புதுச்சேரி: பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக எழுந்த புகாரின் பேரில் காரைக்கால் காவல் கண்காணிப்பாளரை பணி நீக்கம் செய்து, புதுச்சேரி காவல் துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
காரைக்கால் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்தவர் சுப்பிரமணியன். இவர் பெண் காவலர் ஒருவருக்கு தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை அளித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அந்த பெண், உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரம் வெளிவந்த நிலையில், அந்த பெண் காவலர் காரைக்கால் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுப்பிரமணியன் மீது புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில், விசாகா குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதனிடையே, மேல் விசாரணை ஏதும் நடைபெறவில்லை எனக் கூறி பெண் காவலரின் தாயார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், பாலியல் புகார் குறித்து உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு நான்கு வாரங்களுக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டுமென கடந்த ஜூன் மாதம் உத்தரவிட்டது. ஆனால், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவையும் பொருட்படுத்தாமல் மேல் விசாரணை எதுவும் நடைபெறாமல் இருந்ததாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
நீதிமன்ற கேள்வி
இது தொடர்பாக, பெண் காவலரின் தாயார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மற்றொரு மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், விசாகா குழுவின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், தவறும் பட்சத்தில் புதுச்சேரி தலைமைச் செயலாளர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நேரில் ஆஜராக வேண்டும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து, கடந்த செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதி சுப்பிரமணியனை பணியிடை நீக்கம் செய்து காவல் துறை தலைமை உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, இந்த மனு மீதான விசாரணை செப்டம்பர் 29 ஆம் தேதி மீண்டும் நடைபெற்றது. அப்போது புதுச்சேரி காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், காரைக்கால் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுப்பிரமணியனை பணியிடை நீக்கம் செய்திருப்பதாகவும், அவருக்கு விளக்க நோட்டீஸ் அனுப்பி இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில், காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. இதை கேட்ட நீதிபதி, பாலியல் தொல்லை புகார் தொடர்பான வழக்கில் காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படுமா? என்று கேள்வி எழுப்பியதுடன், இது தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டுமென்று கூறி வழக்கை ஒத்தி வைத்தார்.
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எஸ்.பி பணி நீக்கம்
நீதிமன்றத்தின் கேள்வியையடுத்து, காரைக்கால் காவல் கண்காணிப்பாளர் சுப்பிரமணியன் மீது காரைக்கால் அனைத்து மகளிர் காவல் துறையினர் பாலியல் வன்கொடுமை சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு விரைவில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும், விசாகா குழு அறிக்கையும் தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பணி ஓய்வு பெறவிருந்த எஸ்.பி சுப்பிரமணியன் மீது தற்போது துறைரீதியான விசாரணை நடத்தப்பட்டு, இறுதி நடவடிக்கையாக அவரை பணி நீக்கம் செய்து தலைமை செயலர் சரத் சவுகான் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதனின் உத்தரவின் பேரில், தலைமைச் செயலாளர் சரத் சவுகான் இந்தப் பணிநீக்க ஆணையைப் பிறப்பித்துள்ளார். சுப்பிரமணியன் புதுச்சேரி மாநிலக் காவல் பணியைச் சேர்ந்த அதிகாரி என்பதாலும், யூனியன் பிரதேச நிர்வாகத்தில் ஆளுநருக்கே நியமன மற்றும் பணிநீக்க அதிகாரம் உள்ளது என்பதாலும், ஆளுநரின் ஒப்புதலுடன் தலைமைச் செயலாளர் இந்த உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளார்.