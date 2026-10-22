சிறார்கள் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டினால் பெற்றோருக்கு 3 ஆண்டு சிறை: காவல்துறை அதிரடி எச்சரிக்கை
"18 வயதுக்குக் குறைவானவர்கள் மோட்டார் வாகனங்களை இயக்குவதற்கு சட்டப்படி அனுமதி இல்லை. சிறார் ஒருவர் மோட்டார் வாகனம் தொடர்பான குற்றத்தில் ஈடுபட்டால், சம்பந்தப்பட்ட சட்ட விதிகளின்படி அவரது பெற்றோர் பொறுப்பேற்க நேரிடும்"
Published : October 22, 2026 at 11:03 PM IST
புதுச்சேரி: 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறார்கள் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டினால் பெற்றோருக்கு 3 ஆண்டு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும் புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.
இதுகுறித்து புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல்துறை முதுநிலை எஸ்.பி. திவ்யா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "புதுச்சேரியில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பில் செய்வதில் அரசும், காவல்துறையும் உறுதிப்பூண்டுள்ளது.
அதன் ஒருபகுதியாக, 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களை, இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்ட அனுமதிக்க வேண்டாம் என புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல்துறை சார்பில் பெற்றோர் மற்றும் வாகன உரிமையாளர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
கடந்த 18.10.2026 அன்று வில்லியனூர் - கொம்பாக்கம் சாலையில் கவனக்குறைவாகவும், அஜாக்கிரதையாகவும் சிறார் ஒருவர் ஓட்டிச் சென்ற இருசக்கர வாகனம், மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்தில் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. அதில் மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டியவர், அதில் பின் இருக்கையில் அமர்ந்து சென்றவர், ஒருமாதக் குழந்தை என அனைவரும் காயமடைந்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, சம்பந்தப்பட்ட சிறார் மீதும், சிறாரை வாகனம் ஓட்ட அனுமதித்ததாக அவரது பெற்றோரில் ஒருவர் மீதும் கிழக்கு போக்குவரத்துக் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வழக்கு தற்போது விசாரணையில் உள்ளது.
சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வுப் பிரசாரங்கள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதுடன், கடுமையான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆனாலும், சில பெற்றோர்களும், வாகன உரிமையாளர்களும் சிறார்களை வாகனம் ஓட்ட அனுமதிப்பது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இத்தகைய செயல்கள் சிறார்களின் உயிருக்கு மட்டுமின்றி, பிற சாலைப் பயனாளர்களின் உயிருக்கும், பாதுகாப்புக்கும் பெரும் ஆபத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 1988-ன் பிரிவு 199A-இன் கீழ், சிறார்கள் வாகனம் ஓட்டுவது கடுமையான சட்ட விதிமீறலாகும் என்பதை புதுச்சேரி போக்குவரத்துக் காவல்துறை பொதுமக்களுக்கு நினைவூட்டுகிறது.
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18 வயதுக்குக் குறைவானவர்கள் மோட்டார் வாகனங்களை ஓட்டுவதற்கு சட்டப்படி அனுமதி இல்லை. சிறார் ஒருவர் மோட்டார் வாகனம் தொடர்பான குற்றத்தில் ஈடுபட்டால், சம்பந்தப்பட்ட சட்ட விதிகளின்படி அவரது பெற்றோர் அல்லது வாகன உரிமையாளர் பொறுப்பேற்க நேரிடும்.
இதற்காக ரூ.25,000 வரை அபராதமும், 3 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனையும் விதிக்கப்படலாம். மேலும், பொருந்தக்கூடிய சட்ட விதிகளின்படி, சிறார் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2015-ன் கீழ் சிறார் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம்.
மேலும், அந்த சிறார் 25 வயதை அடையும் வரை ஓட்டுநர் உரிமம் பெறத் தகுதியற்றவராக இருப்பார். அதேபோல், குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனத்தின் பதிவுச் சான்றிதழும் மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிகளின்படி 12 மாத காலத்திற்கு ரத்து செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, பெற்றோர்களும் வாகன உரிமையாளர்களும் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு, சிறார்களை எந்தச் சூழ்நிலையிலும் மோட்டார் வாகனங்களை ஓட்ட அனுமதிக்க வேண்டாம் எனக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்" என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.