உறுதியான என்டிஏ-என்.ஆர். காங்கிரஸ் கூட்டணி - வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமி

புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமியின் கோட்டையாக தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்றத் தொகுதி உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி- மத்திய அமைச்சர் டாக்டர்.மன்சுக் மாண்டவியா சந்திப்பு
புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி- மத்திய அமைச்சர் டாக்டர்.மன்சுக் மாண்டவியா சந்திப்பு (X/@RamalingamMla)
Published : March 20, 2026 at 9:22 PM IST

புதுச்சேரி: நீண்ட நாட்கள் இழுபறிக்கு பிறகு என்டிஏ-என்.ஆர். காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதிச் செய்யப்பட்டு தொகுதிப் பங்கீட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

உறுதியானது என்டிஏ-என்ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணி:

நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு புதுச்சேரி பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளரும் மத்திய தொழிலாளர், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருமான டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியாவை இன்று (மார்ச் 20) நட்சத்திர ஹோட்டலில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், புதுச்சேரி முதலமைச்சருமான ரங்கசாமி நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். அதைத் தொடர்ந்து சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான கூட்டணி இறுதி செய்யப்பட்டு தொகுதிப் பங்கீட்டு ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

அதன்படி, மொத்தம் உள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் அதிமுக, லட்சிய ஜனநாயகக் கட்சிக்கு தலா 2 தொகுதிகளும், பாஜகவுக்கு 10 தொகுதிகளும், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 16 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தேர்தலில் சில முக்கிய தொகுதிகள் கைமாறியுள்ளன. முத்தியால்பேட்டை மற்றும் லாஸ்பேட்டை ஆகிய தொகுதிகளில் இம்முறை என்.ஆர் காங்கிரஸ் நேரடியாகக் களம் காண்கிறது. அதே நேரத்தில் மாஹே மற்றும் ராஜ்பவன் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகள் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 5 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட அதிமுகவுக்கு, இம்முறை வெறும் 2 தொகுதிகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. லட்சிய ஜனநாயகக் கட்சியின் வருகை மற்றும் பாஜகவுக்கு கூடுதல் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டதால் அதிமுகவுக்கான தொகுதிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு தொகுதிகளில் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்த முதலமைச்சர்:

சேலத்தில் உள்ள அப்பா பைத்தியம் சுவாமி கோயிலில் சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபாடு செய்த புதுச்சேரி ரங்கசாமி, புதுச்சேரி, கதிர்காமத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற முருகன் திருக்கோயிலுக்கு இன்று (மார்ச் 20) சென்று வழிபாடு நடத்தினார். அப்போது தனது வேட்பு மனுக்களை முருகன் பாதத்தில் வைத்து அர்ச்சனை செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து, என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியின் தொண்டர்கள் படைச்சூழ, தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்பு மனுவை தேர்தல் அதிகாரியிடம் வழங்கினார்.

முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வேட்பு மனுத்தாக்கல்
முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வேட்பு மனுத்தாக்கல் (ETV Bharat Tamilnadu)

அதைத் தொடர்ந்து, மங்கலம் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்பு மனுவையும் தேர்தல் அதிகாரியிடம் வழங்கினார். முதலமைச்சர் ரங்கசாமியின் கோட்டையாக உள்ள தொகுதி தட்டாஞ்சாவடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வேட்பு மனுத்தாக்கலின் போது கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.

முதலமைச்சர் ரங்கசாமி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி
முதலமைச்சர் ரங்கசாமி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி (ETV Bharat Tamilnadu)

இதனால் புதுச்சேரியில் என்டிஏ கூட்டணி கட்சிகள் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர். எனினும், காங்கிரஸ்-திமுக கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீட்டில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது.

புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 09- ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 04- ஆம் தேதியும் நடைபெறுகிறது.

