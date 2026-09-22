புதுச்சேரி உப்பனாறு வாய்க்காலில் குவிந்த குப்பைகள் - ஒரு வாரத்துக்குள் தூர்வார தற்காலிக சபாநாயகர் உத்தரவு
சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் உடனடியாக குப்பைத்தொட்டிகளை வைத்து உப்பனாறு கால்வாயில் குப்பைகளை கொட்டப்படாத வண்ணம் நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர்.
Published : September 22, 2026 at 1:53 PM IST
புதுச்சேரி: உப்பனாறு வாய்க்காலில் குப்பைகளால் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை தூர்வாருவது குறித்து சட்டப் பேரவையின் தற்காலி சபாநாயகர் அன்பழகன், அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
புதுச்சேரி, உப்பளம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட உப்பனாறு கழிவுநீர் வாய்க்கால் முகத்துவார கால்வாயில் அதிக அளவில் குப்பைகள் சேர்ந்துள்ளன. இதனால் வாய்க்காலில் அடைப்பு ஏற்பட்டு தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் உப்பளம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தற்காலிக சபாநாயகருமான அன்பழகன் தலைமையில் புதுச்சேரி நகராட்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் குப்பை அள்ளும் நிறுவனமான கிரீன் வாரியர்ஸ் அதிகாரிகளுடன் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தலைவர் அலுவலகத்தில் இன்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் உப்பனாறு கழிவுநீர் வாய்க்கால் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்காக அரசாங்கம் சார்பில் குப்பைத்தொட்டிகள் வைக்கப்படாததால் உப்பனாறு வாய்க்காலில் குப்பைகள் அனைத்தையும் கொட்டி வருகின்றனர். இதனால் கழிவுநீர் வாய்க்காலில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை கிரீன் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் முறையாக சுத்தம் செய்யாததால் சேறும் சகதியுமாக உள்ளது.
இதன் காரணமாக அங்கு வசிக்கும் மக்களுக்கும் கால்நடைகளுக்கும் பல்வேறு நோய் தொற்றுகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே உடனடியாக அந்த பகுதியில் குப்பைத் தொட்டிகளை வைப்பதோடு, உப்பனாறு கழிவுநீர் கால்வாயில் பொதுமக்கள் குப்பைகளை கொட்டாத வண்ணம் விதிமுறைகளை கொண்டு வர வேண்டும் என அன்பழகன் அறிவுறுத்தினார்.
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அப்போது அதிகாரிகள், சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் உடனடியாக குப்பைத்தொட்டிகளை வைத்து உப்பனாறு கால்வாயில் குப்பைகளை கொட்டாத வண்ணம் நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், தற்போது வாய்க்காலில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்புகளையும் உடனே சரி செய்வதாகவும் உறுதி அளித்தனர்.
இதனையடுத்து ஒரு வாரத்திற்குள் இந்த பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் உத்தரவிட்டார்.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் புதுச்சேரி நகராட்சி செயற்பொறியாளர் சிவபாலன், உள்ளாட்சி செயற்பொறியாளர் ராமநாதன், நகராட்சி உதவி பொறியாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, நகராட்சி சுகாதார அதிகாரி டாக்டர் ஆர்த்தி, இளநிலைப் பொறியாளர் சண்முக சுந்தரம் மற்றும் நகராட்சி அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.