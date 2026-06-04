புதுச்சேரியில் மகளிர் உதவித்தொகையை ரூ.2500 ஆக உயர்த்த ஆளுநர் ஒப்புதல்
இந்த திட்டத்துக்காக புதுச்சேரி அரசு தரப்பில் ரூ.16.11 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 4, 2026 at 10:54 PM IST
புதுச்சேரி: மகளிரின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மகளிர் உதவித் தொகையை உயர்த்துவதற்கான முன்மொழிவுக்கு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கே. கைலாஷ்நாதன் முறைப்படி ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார்.
புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் 18 இடங்களில் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் என். ரங்கசாமி புதுச்சேரியின் முதலமைச்சராக கடந்த மே 13 ஆம் தேதி பதவியேற்றார். அவர் புதுச்சேரியின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பது 5ஆவது முறையாகும்.
அவர், குடும்பத் தலைவிகளுக்கான மாதாந்திர உதவித் தொகை ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து ரூ. 2 ஆயிரத்து 500 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். இந்த தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் விதமாக, திட்டத்திற்கான கோப்பை புதுச்சேரியின் தற்போதைய துணை நிலை ஆளுநர் கே. கைலாஷ்நாதன்-இன் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், ஏழை மற்றும் எளிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு உதவக் கூடிய இத்திட்டத்திற்கு துணை நிலை ஆளுநரின் ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஆகையால், மாதந்தோறும் வழங்கப்பட்டு வந்த ரூ. 1,000 மகளிர் உதவித்தொகை இனி ரூ. 2 ஆயிரத்து 500 ஆக புதுச்சேரியில் வழங்கப்பட உள்ளது. ஆகையால், திட்டத்தின் கீழ் பயனடையும் ஆயிரக்கணக்கான பெண்களுக்கு கூடுதல் நிதி ஆதரவு கிடைக்க உள்ளது.
தற்போது புதுச்சேரியில் சுமார் 63 ஆயிரம் பெண்கள், மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் மூலம் மாதந்தோறும் பயனடைந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, 21 வயது முதல் 55 வயது வரையிலான குடும்பத் தலைவிகள் இத்திட்டத்தின் வாயிலாக பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த சூழலில் உதவித்தொகை ரூ. 2,500 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால், குடும்பச் செலவுகளை சமாளிப்பதிலும் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதிலும் அவர்களுக்கு இந்த தொகை கூடுதல் ஆதரவாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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மேலும், இந்த திட்டத்துக்காக புதுச்சேரி அரசு தரப்பில் ரூ. 16.11 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "தகுதி இருந்தும் இதுவரை திட்டத்தில் இடம் பெறாத பெண்களை அடையாளம் கண்டு சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் விரைவில் தொடங்கப்படும்" என தெரிவித்துள்ளார். ஆகையால், திட்டத்தின் பயன் மேலும் பல குடும்பங்களுக்கு சென்றடையும் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசின் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நாளை (ஜூன் 5) நடைபெற உள்ளது. இந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் குடும்பத் தலைவிகளுக்கான உரிமைத் தொகை உயர்த்தப்படுவது குறித்து ஆலோசனை நடைபெறும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளன.
முன்னதாக இந்த திட்டத்தை மறுசீரமைப்பு செய்ய அரசு உரிய கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது என முதல்வர் விஜய் தெரிவித்திருந்தார். ஆகையால், நாளைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு பலமடங்காக அதிகரித்துக் காணப்படுகிறது.