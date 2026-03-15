புதுச்சேரி, கேரளா, அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் எப்போது? - முழு விவரம்
5 மாநிலங்களிலும் பதிவாகும் வாக்குகள் வரும் மே மாதம் 4 ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
Published : March 15, 2026 at 5:01 PM IST
புதுடெல்லி: புதுச்சேரி, கேரளா, அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
ஐந்து மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலை நாடே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், டெல்லியில் உள்ள விஞ்ஞான் பவனில் இன்று (மார்ச் 15) மாலை 04.00 மணிக்கு இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் தலைமையிலான தேர்தல் ஆணையர்கள் குழுவினர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது, தமிழ்நாடு உள்பட ஐந்து மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து தெரிவித்ததுடன், சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேதிகளையும் அறிவித்தனர்.
புதுச்சேரி
மொத்தம் 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண் யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
புதுச்சேரியில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் மார்ச் 16 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் மார்ச் 23, வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை மார்ச் 24-ஆம் தேதி நடைபெறும். வேட்புமனுவை வாபஸ் பெற கடைசி நாள் மார்ச் 26ஆம் தேதி என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரளா
மொத்தம் 140 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்ட மற்றொரு அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
அஸ்ஸாம்
வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான அஸ்ஸாமில், 126 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. அந்த மாநிலத்திலும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
மேற்கு வங்கம்
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் மொத்தம் 294 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. அந்த மாநிலத்தில் 152 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 23ம் தேதி, 142 தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி என 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
மே -4 இல் ரிசல்ட்
5 மாநில தேர்தலில் பதிவாகும் வாக்குகள் வரும் மே மாதம் 4 ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்
சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பை இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் நடைபெறும் மாநிலங்களில் நடத்தை விதிகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளன. அரசியல் கட்சிகள் வாக்காளர்களுக்கு பரிசு மற்றும் பணப்பட்டுவாடா செய்வதை தடுக்கும் வகையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினருடன் துணை ராணுவப் படையினரும் ஆங்காங்கே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
100% வாக்குப்பதிவை உறுதிச் செய்யும் வகையில் நடவடிக்கை
தமிழ்நாடு உள்பட 5 மாநிலங்களிலும் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதிச் செய்யும் வகையில், வாக்குச்சாவடிகளில் விரிவான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்துள்ளது. தேர்தல் பணிகளில் 25 லட்சம் பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்க ஏதுவாக அவர்களை வாக்குச்சாவடிக்கு அழைத்துச் செல்ல தன்னார்வலர்கள் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனர்.வாக்குச்சாவடிகளில் சக்கர நாற்காலி, ரேம்ப் வசதி உள்ளிட்டவை ஏற்படுத்தப்படும். 5 மாநிலங்களிலும் வாக்கு எண்ணிக்கையில் 40 ஆயிரம் பேர் ஈடுபடுத்தப்படுவர்.
வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிசெய்ய அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் சிசிடிவி பொருத்தப்படும். வாக்குச்சாவடிகளை நேரலையில் (வெப் காஸ்டிங்) கண்காணிக்க முடியும் என்று தலைமைl் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தெரிவிவித்துள்ளார்.