ரேஷன் அட்டையுடன் ஆதாரை இணைக்காவிட்டால் உதவித்தொகை நிறுத்தம் - புதுச்சேரி அரசு
ரேஷன் அட்டைகளுடன் கைப்பேசி எண்கள் மற்றும் ஆதார் விவரங்களை இணைக்காத பயனாளிகள், வரும் ஆகஸ்ட் 21-ஆம் தேதிக்குள் உடனடியாக இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 18, 2026 at 3:18 PM IST
புதுச்சேரி: ரேஷன் அட்டைகளுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காவிட்டால் மாதந்திர மானியத் தொகை நிறுத்தப்படும் என புதுச்சேரி அரசு குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
புதுச்சேரி அரசு குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், “புதுச்சேரியில் ரேஷன் கடைகள் மூலம் அரிசி வழங்குவதற்குப் பதிலாக, பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடி மானிய உதவித்தொகை வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது. தேசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டம் மற்றும் மத்திய அரசின் உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறை சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் 'பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா' ஆகிய திட்டங்களின் கீழ் இந்த மாதாந்திர உணவு தானிய மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் மத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணய முறை (CBDC) கடந்த பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி அன்று முறைப்படி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 3 மாதங்களாக நியாய விலைக் கடைகள் வாயிலாக சிறப்பு முகாம்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, இதுவரை 1.6 லட்சம் பயனாளிகள் தங்கள் கைப்பேசி எண்களைப் பதிவு செய்து, கணக்குடன் இணைத்துள்ளனர்.
இதில் முதற்கட்டமாக 1.02 லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஜூன் 2026-க்கான உணவு தானிய மானியம் மத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணய முறையில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கான டிஜிட்டல் வாலட்களும் (Digital Wallets) வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதுவரை தங்கள் ரேஷன் அட்டைகளுடன் கைப்பேசி எண்கள் மற்றும் ஆதார் விவரங்களை இணைக்காத பயனாளிகள், வரும் ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதிக்குள் அருகில் உள்ள நியாய விலை கடைகள் அல்லது குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அலுவலகத்தை அணுகி, உடனடியாக இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிட்ட இந்த கெடுவுக்குள் எண்களை இணைக்கத் தவறும் அட்டைதாரர்களுக்கு, அடுத்தடுத்த மாதங்களுக்கான உணவு தானிய மானிய உதவித் தொகை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படும்” என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
புதுச்சேரி ஒன்றிணைந்த யூனியன் பிரதேச மாநிலத்தில் மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் நுகர்வோர் அரிசி உணவுப்பொருளுக்கு பதிலாக மாதம் 150 ரூபாய் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வந்தது. இந்நிலையில், நேற்றைய தினம் அரசு மேற்கொண்ட ஆய்வில், புதுச்சேரியில் வசிக்கும் அண்டை மாநில மற்றும் வெளிநாட்டு மக்கள் போலியான குடும்ப அட்டையை வைத்து அரிசி மற்றும் கோதுமை உணவு தானியங்கள் வாங்கி வருவதாக தகவல் வெளியானது.
வருகின்ற 21ஆம் தேதிக்குள் புதுச்சேரி, ஏனாம், மற்றும் மாகே ஆகிய குடியுரிமை பெற்ற மக்கள் மட்டும் இகேஒய்சி என்கிற டிஜிட்டல் முறையில் தங்களுடைய கைரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். தொடர்ந்து புதுச்சேரியில் வசிக்கும் பிரெஞ்சு மற்றும் ஸ்பெயின் மக்கள் அதிகப்படியான கோதுமையை வாங்கி வருவதால் இந்த நடைமுறை தற்போது அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.