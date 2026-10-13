புதுச்சேரியில் தீபாவளியை முன்னிட்டு ரூ.700 மதிப்புள்ள மளிகை தொகுப்பு
புதுச்சேரி மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 3 லட்சம் ரேசன் அட்டைதாரர்களுக்கு இந்த மளிகை தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது.
Published : October 13, 2026 at 7:38 PM IST
புதுச்சேரி: ரேசன் அட்டைதாரர்களுக்கு தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு ரூபாய் 700 மதிப்புள்ள மளிகை தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளதாக புதுச்சேரி மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.
உலகம் முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை நவம்பர் 8-ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்காக புத்தாடைகள் வாங்குவது, பட்டாசுகள் வாங்குவது, விதவிதமான பலகாரங்கள் செய்ய திட்டமிடுவது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு வேலைகளில் பொதுமக்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
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இந்த நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள ரேசன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.700 மதிப்பிலான மளிகை பொருள்கள் தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து அறிவித்துள்ளார்.
இந்த மளிகை தொகுப்பு, புதுச்சேரி மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 3 லட்சம் ரேசன் அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளன. இந்த மளிகை தொகுப்பில் என்னென்ன பொருள்கள் இடம் பெற்றுள்ளன என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
தீபாவளி மளிகை தொகுப்பில் இடம் பெற்றுள்ள பொருள்கள்
- 2 லிட்டர் சமையல் எண்ணெய்
- 2 கிலோ சர்க்கரை
- 1/2 கிலோ ரவை
- 1 கிலோ கடலைப்பருப்பு
- 1/2 கிலோ மைதா என 5 மளிகை பொருள்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
தீபாவளி பண்டிகையின் போது, அனைத்து வீடுகளிலும் தீபாவளி பலகாரங்கள் செய்வது வழக்கமாகும். அந்த பலகாரங்களை செய்வதற்கு ஏதுவாக புதுச்சேரி அரசு சார்பில் அத்தியாவசியமான மளிகை பொருட்கள் வழங்கப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மளிகை தொகுப்பானது அரசு ஊழியர்கள், கௌரவ ரேசன் அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட மாட்டாது என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தகுதி வாய்ந்த அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாகவே இந்த மளிகை தொகுப்பு கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை சார்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
புதுச்சேரியில் ஏழை, எளிய மக்களின் பொருளாதார சுமையை குறைக்கும் வகையில் இந்த சிறப்பு தொகுப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக தீபாவளி மற்றும் பொங்கல் பண்டிகை நாட்களில் ரேசன் அட்டைதாரர்களுக்கு அரசு சார்பில் சிறப்பு சலுகைகள் மற்றும் பரிசு தொகுப்புகள் வழங்கப்படுவது வழக்கமாகும்.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்று மாநில முதல்வர் ரங்கசாமி ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார். அதன்படி, இந்த மளிகை தொகுப்பு விரைவில் வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு பொதுமக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அறிவிப்பால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.