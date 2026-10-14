ரூ.1,200-க்கு அன்லிமிடெட் பீர்: இணையதளத்தில் விளம்பரம் செய்த மதுபான கடைகளுக்கு சீல்
மதுபான விற்பனையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் விளம்பரங்களை வெளியிடுவது கலால் விதிகளுக்கு எதிரானது என்று புதுச்சேரி மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 7:49 AM IST
புதுச்சேரி: ரூபாய் 1,200-க்கு எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் அன்லிமிடெடாக பீர் குடிக்கலாம் என இணையதளத்தில் விளம்பரம் செய்த இரண்டு மதுபான கடைகளுக்கு புதுச்சேரி கலால் துறையினர் சீல் வைத்துள்ளனர்.
புதுச்சேரிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் பல்வேறு பகுதிகளில் ரெஸ்டோ பார்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும், வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதற்காக சில ரெஸ்டோ பார்கள் பல்வேறு சலுகைகளையும் அறிவித்து வருகின்றன. இந்நிலையில், புதுச்சேரி கலால் துறையின் விதிகளின்படி, மதுபான விற்பனையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் விளம்பர பலகைகள் வைப்பது மற்றும் வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் நோக்கில் பரிசுப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட சலுகைகளை விளம்பரப்படுத்துவது தொடர்பாகக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும், இந்த விதிமுறைகளை மீறி மதுபானச் சலுகைகள் குறித்த விளம்பரப் பதாகைகள் சில இடங்களில் வைக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன. இந்த புகார்களைத் தொடர்ந்து, புதுச்சேரி மாவட்ட நிர்வாகவும், கலால் துறையும் அவற்றை அகற்றும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
ரூ. 1,200-க்கு அன்லிமிடெட் பீர்
இதையடுத்து, நேரடியாக விளம்பரப் பதாகைகளை வைப்பதற்குப் பதிலாக, சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாக வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் முயற்சியில் சில ரெஸ்டோ பார் உரிமையாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் மதுபானச் சலுகைகள் குறித்த வீடியோக்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த சூழலில், புதுச்சேரி திருவள்ளுவர் சாலையில் செயல்பட்டு வரும் ஒரு ரெஸ்ரோ பாரின் உரிமையாளர் வெளியிட்ட வீடியோ பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அந்த வீடியோவில், “எல் நினோ காரணமாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், இளநீர் குடிக்கலாம் என்றால் இரண்டு இளநீருக்கு மேல் குடிக்க முடியாது. மோர் குடித்தால் அதிகமாகக் குடிக்கும்போது வயிற்றுப் பிரச்சினை ஏற்படலாம்.
அதற்குப் பதிலாக உங்களுக்கு அன்லிமிடெட் பீர் வேண்டுமா? எங்களிடம் வாருங்கள். ரூ. 1,200 செலுத்தினால் எத்தனை பீர் வேண்டுமானாலும் குடிக்கலாம். ஆனால், இடையில் சிறுநீர் கழிக்கச் சென்றால் அந்தச் சலுகை கிடையாது” என்று பேசி இருந்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியதைத் தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் சிலர் இதுகுறித்து புதுச்சேரி கலால் துறை மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகாரளித்தனர்.
மேலும், மதுபான விற்பனையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் இதுபோன்ற விளம்பரங்களை வெளியிடுவது கலால் விதிகளுக்கு எதிரானது என்றும், இதுபோன்ற செயல்களைக் கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், புகாரில் வலியுறுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இரண்டு ரெஸ்டோ பார்களுக்கு சீல்
இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட ரெஸ்டோ பார்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் கலால் துறைக்கு உத்தரவிட்டார். மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவின் அடிப்படையில், கலால் துறையினர் விசாரணை மற்றும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, கலால் சட்டம் மற்றும் 1970-ஆம் ஆண்டு விதிமுறைகளை மீறியதாகக் கூறி, புதுச்சேரியில் செயல்பட்டு வந்த இரண்டு ரெஸ்டோ பார்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.
அதன்படி, புதுச்சேரி கலால் துறை தாசில்தார் ராகேஷ் கண்ணா தலைமையில், புதுச்சேரி கருவடிக்குப்பம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் ‘ராஜராஜன் வைன்ஸ்’ மற்றும் திருவள்ளூர் சாலையில் செயல்பட்டு வரும் ‘ராணா ஃபுட் ஸ்டாப்’ ஆகிய இரண்டு ரெஸ்டோ பார்களுக்கும் அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.