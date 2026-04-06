வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு ரூ.2,000, ரூ.20 லட்சம் மருத்துவக் காப்பீடு, இலவச பேருந்து பயணம்- வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசிய ராகுல்காந்தி

காரைக்கால் துறைமுகமும், மின்வாரியமும் அதானியிடம் விற்கப்பட்டு விட்டதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் தேர்தல் வாக்குறுதியை அறிவித்த ராகுல்காந்தி
காங்கிரஸ் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவித்த ராகுல்காந்தி (Screengrab from X/@RahulGandhi)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 1:33 PM IST

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் 2,000 உதவித்தொகை, ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ரூபாய் 20 லட்சம் மருத்துவக் காப்பீடு, மகளிருக்கு இலவசப் பேருந்து பயணம் போன்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்று ராகுல் காந்தி அறிவித்தார்.

புதுச்சேரியில் மொத்தம் உள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 09- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான தேர்தல் பிரச்சாரம் நாளை (ஏப்ரல் 7) மாலை 5 மணியுடன் நிறைவடைகிறது. இதனால் பாஜக, என்ஆர் காங்கிரஸ், திமுக, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி வேட்பாளர்கள் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி டெல்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் இன்று (ஏப்ரல் 6) நண்பகலில் சென்னை வந்தடைந்தார். பின்னர் தனி விமானம் மூலம் புதுச்சேரிக்கு சென்றார். அங்கு ராகுல் காந்திக்கு காங்கிரஸ் கட்சியினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, லாஸ்பேட்டையில் நடந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார்.

புதுச்சேரியில் ராகுல்காந்தி தேர்தல் பிரச்சாரம்
புதுச்சேரியில் ராகுல்காந்தி தேர்தல் பிரச்சாரம் (Screengrab from X/@RahulGandhi)

அப்போது ராகுல்காந்தி எம்.பி., "இங்கே ஆட்சி செய்பவர்களிடம் எங்கே பார்த்தாலும் ஊழல், லஞ்சம் உள்ளது. அவர்கள் எல்லோருக்கும் அது தெரியும். ஆனால் அதை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படமாட்டார்கள். மக்களை பற்றி கவலைப்படமாட்டார்கள். இங்கு ஊழல் மட்டுமல்ல, ஜனநாயகத்தைக் குழிதோண்டி புதைக்கும் வகையில் போலி மருந்து விவகாரம் உள்ளது. போலி மருந்துகள் அதிகம் தயாரிக்கப்பட்டு ஊழல் நடந்துள்ளது.

பாஜக கூட்டணி அரசு மீண்டும் தொடர்ந்தால் மின்துறை உள்ளிட்ட அனைத்தும் அதானி குழுமத்திடம் விற்று விடுவார்கள். பாஜகவின் சித்தாந்தங்களை திணிக்கும் அரசாக என்ஆர் காங்கிரஸ் அரசு உள்ளது. மக்களின் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் அரசாக இல்லை. ஆளுநரை வைத்து நாடகம் நடத்தும் அரசாக உள்ளது. நூற்றுக்கணக்கான தொழிற்சாலைகள் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மூடப்பட்டுள்ளன.

இந்த மாநிலத்தை ஆளுகின்றவர்கள், மண்ணின் மைந்தர்கள் இல்லை. இங்கு மக்களின் எண்ணங்களை உள்வாங்கும் அரசு இல்லை. வெளியே இருந்து வந்தவர்களின் எண்ணங்களை திணிக்கின்ற அரசாக உள்ளது. எதை தொட்டாலும் கமிஷன் அரசாக உள்ளது. இங்குள்ள வழிபாட்டுத் தலங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள் அருகில் மதுபானக்கடைகள் திறக்கப்படுகின்றன. டெண்டர்களிலும் ஊழல் இருக்கிறது. காரைக்கால் துறைமுகமும், மின்வாரியமும் அதானியிடம் விற்கப்பட்டுள்ளது.

மக்களின் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் அரசாக நாங்கள் இருப்போம். மண்ணின் மைந்தர்கள் ஆட்சி செய்யும் அரசாக இருக்கும். எங்களது கூட்டணிக் கட்சிக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்யுங்கள். புதுச்சேரிக்கு ஒவ்வொரு முறை வரும் போதும் நீங்கள் என் மீது அன்பு காட்டுவதைப் பார்த்து நான் நெகிழ்ந்து போகிறேன். புதுச்சேரி மக்களுக்கும் எனது குடும்பத்திற்குமான உறவு ஆழமானது, உணர்வுப்பூர்வமானது. இது அரசியல்ரீதியான உறவு அல்ல, அதற்கும் அப்பாற்பட்டது" என்று கூறினார்.

அதைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான காங்கிரஸ் கட்சியின் வாக்குறுதிகளை ராகுல்காந்தி அறிவித்தார்.

புதுச்சேரிக்கான காங்கிரஸ் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்

  1. வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் 2,000 வழங்கப்படும்.
  2. காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்ததும் அரசிலும், தனியார் துறையிலும் 30,000 வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்.
  3. காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் பேருந்துகளில் மகளிருக்கு இலவசப் பயணத் திட்டம் அமல்படுத்தப்படும்.
  4. அரசு வேலைவாய்ப்புக்கான வயதுவரம்பு 40 ஆக உயர்த்தப்படும்.
  5. ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ரூபாய் 20 லட்சம் மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கப்படும். எந்த சிகிச்சையாக இருந்தாலும் மருத்துவ வசதி இலவசமாகக் கொடுக்கப்படும்.
  6. காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்ததும் புதுச்சேரியில் ஆறு மாதங்களுக்குள் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்படும்.

