புதுச்சேரியில் இரண்டு கட்ட வாக்கு எண்ணிக்கை; ஆட்சியை தக்க வைக்குமா என்.ஆர் காங்கிரஸ்?

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணுவதற்கு 166 டேபிள்கள் என மொத்தம் 201 டேபிள்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 7:49 AM IST

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 9ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற உள்ளது.

புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலில் என் ஆர் காங்கிரஸ் தலைமையிலான பாஜக, லட்சிய ஜனநாயக கட்சி கூட்டணியும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான திமுக, விசிக கூட்டணியும், தவெக, நாம் தமிழர் கட்சிகள் தனித்தும் போட்டியிடுகின்றனர்.

குறிப்பாக புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள 30 தொகுதிகளில் 294 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், புதுச்சேரி 845, காரைக்கால் 181, மாஹே 31, ஏனாம் 42 என மொத்தம் 1,099 வாக்குச்சாவடிகளில் நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவில், 91.23% வாக்குகள் பதிவானது.

புதுச்சேரியில் உள்ள 23 தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை லாஸ்பேட்டை அரசு மகளிர் பொறியியல் கல்லூரி, மோதிலால் நேரு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மற்றும் தாகூர் அரசு கலைக் கல்லூரியிலும், காரைக்காலில் 5 ஐந்து சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை கருணாநிதி பட்ட மேற்படிப்பு மையத்திலும் மாஹே மற்றும் ஏனாம் தல ஒரு வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் என மொத்தம் 6 வாக்கு என்னும் மையங்களில் இரண்டு கட்டங்களாக வாக்குகள் எண்ணப்பட உள்ளன. இதற்காக மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்புகள் போடப்பட்டுள்ளது.

காலை 8 மணிக்கு தபால் வாக்குகள் என்னும் பணி தொடங்கும் நிலையில், தபால் வாக்குகளை எண்ணுவதற்கு ஆறு வாக்கு மையங்களிலும் 35 டேபிள்கள் போடப்பட்டு எண்ணப்பட உள்ளன.

அதேபோல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணுவதற்கு 166 டேபிள்கள் என மொத்தம் 201 டேபிள்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இரண்டு கட்ட வாக்கு எண்ணிக்கை :

வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்கள் வேட்பாளர்கள் மற்றும் முகவர்கள் முன்னிலையில் வாக்கு எண்ணும் அறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு, 17 தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை காலை 8 மணி முதல் 11 மணி வரையும், இரண்டாம் கட்டத்தில் 13 தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மதியம் 12.30 மணி முதல் 4 மணி வரையும் நடைபெற உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

வாக்கு என்னும் பணிகளுக்காக சுமார் 2600 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து விதமான மதுக்கடைகளுக்கும் இன்று மூடப்பட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

