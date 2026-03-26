புதுச்சேரி இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு; தேர்தலில் களம் காணும் 294 பேர்
Published : March 26, 2026 at 11:03 PM IST
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள வேட்பாளர்களின் இறுதிப் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் இன்று (மார்ச் 26) வெளியிட்டுள்ளது. மொத்தமுள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மொத்தம் 294 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
முத்தியால்பேட்டை, ராஜ்பவன். உழவர்கரை உள்பட மொத்தம் 30 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைக் கொண்ட புதுச்சேரி சட்டமன்றத்திற்கு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 09- ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. கடந்த மார்ச் 23- ஆம் தேதியுடன் வேட்பு மனுத்தாக்கல் நிறைவடைந்த நிலையில், வேட்பு மனுவைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான அவகாசம் இன்று (மார்ச் 26) மாலையுடன் நிறைவடைந்தது. அதைத் தொடர்ந்து வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் வேட்பு மனு மீதான பரிசீலனை நடைபெற்றது.
இதையடுத்து புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் இறுதிக்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட மொத்தம் 442 பேர் 514 வேட்பு மனுக்களைத் தாக்கல் செய்திருந்தனர். இதில் வேட்பு மனுக்கள் பரிசீலனையின் போது வேட்பு மனுக்கள் வாபஸ் மற்றும் நிராகரிப்பு செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு, தற்போது சுயேச்சைகள் உட்பட மொத்தம் 294 பேர் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் தற்போதைய முதலமைச்சரும், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைவருமான என்.ரங்கசாமி, உள்துறை அமைச்சர் நவசிவாயம், புதுச்சேரி திமுக அமைப்பாளர் சிவா உள்ளிட்டோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
அதன்படி, லாஸ்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் சார்பில் சிவக்கொழுந்து, காங்கிரஸ் சார்பில் வைத்தியநாதன், பாமக சார்பில் ஏழுமலை, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ராஜாங்கம், தவெக சார்பில் சாமிநாதன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஜெயசித்ரா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
காரைக்கால் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் அருள் முருகன், திமுக சார்பில் நாஜிம், காங்கிரஸ் சார்பில் சக்திவேல் பிரபு, தவெக சார்பில் அசனா, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மரி அந்துவான் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
நெட்டப்பாக்கம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் சார்பில் ராஜவேலு, காங்கிரஸ் சார்பில் அன்பரசன், பாமக சார்பில் ஜெயசந்திரன், தவெக சார்பில் பெரியசாமி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஞானப்பிரகாசம், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் அமுதவன், அ.இ.பு.த.ம.மு.க. சார்பில் டாக்டர்.சிலம்பரசன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
திருபுவனை (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் சார்பில் கோபிகா, காங்கிரஸ் சார்பில் வேலு, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் தட்சிணாமூர்த்தி, தவெக சார்பில் சரவணன் குமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ரஞ்சித் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
முத்தியால்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் சார்பில் வையாபுரி மணிகண்டன், காங்கிரஸ் சார்பில் ராஜேந்திரன், தவெக சார்பில் பிரகாஷ்குமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பரிதாபேகம் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
பாகூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் சார்பில் தியாகராஜன், திமுக சார்பில் செந்தில்குமார், பாமக சார்பில் கருணாநிதி, தவெக சார்பில் தனவேலு, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நவீனா சிவராஜ் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
ராஜ்பவன் சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் ராமலிங்கம், திமுக சார்பில் விக்னேஷ் கண்ணன், காங்கிரஸ் சார்பில் குமரன், தவெக சார்பில் சந்திரன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கற்பகவல்லி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
உப்பளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் அன்பழகன், திமுக சார்பில் அனிபால் கென்னடி, தவெக சார்பில் சிவா, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் தேவி பிரியா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
உழவர் கரை சட்டமன்றத் தொகுதியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் சார்பில் நாராயணசாமி, காங்கிரஸ் சார்பில் சிவசங்கர், பாமக சார்பில் மங்கையர்கரசி, தவெக சார்பில் சசிபாலன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சித்ரா, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் புஷ்பலதா செல்வம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கலைநாதன், அ.இ.பு.த.ம.மு.க. சார்பில் லாவண்யா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
அரியாங்குப்பம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் சார்பில் ஐயப்பன், காங்கிரஸ் சார்பில் விஜயலட்சுமி, பாமக சார்பில் குணசேகரன், தவெக சார்பில் குமரவேலு, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சுந்தர வடிவேலு ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
மணவெளி சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் ஏம்பலம், காங்கிரஸ் சார்பில் அனந்தராமன், பாமக சார்பில் ராஜாராம், தவெக சார்பில் ராமு, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இளங்கோவன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
வில்லியனூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் சார்பில் ரவிக்குமார், திமுக சார்பில் சிவா, பாமக சார்பில் கிருஷ்ணமூர்த்தி, அ.இ.பு.த.ம.மு.க. சார்பில் நந்தகோபால், தவெக சார்பில் ரமேஷ், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ரமேஷ் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
முதலியார்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் ஜான்குமார், திமுக சார்பில் சம்பத், பாமக சார்பில் கோபாலகிருஷ்ணன், தவெக சார்பில் மணிபாலன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வேலவன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
மண்ணாடிப்பட்டு சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் நமச்சிவாயம், காங்கிரஸ் சார்பில் செல்வம், தவெக சார்பில் பாரதிதாசன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வெங்கடேசன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
உருளையன்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் காந்தி, திமுக சார்பில் கோபால், பாமக சார்பில் ஏபேல் வெர்ஜினியா, நேயம் மக்கள் கழகம் சார்பில் நேரு, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அனிதா வீரப்பன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
என்.ஆர்.காங்கிரஸ்- பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி கட்சிகள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றனர். எனினும், பாமக சில தொகுதிகளில் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. அதேபோல், காங்கிரஸ்-திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் சில தொகுதிகளில் தனித்துப் போட்டியிடுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
புதுச்சேரியைப் பொறுத்த வரையில் அரசியல் கட்சிகளின் செல்வாக்கை விட தொகுதியில் போட்டியிடும் முகங்களுக்கே பொதுமக்கள் கடந்த காலங்களில் வாக்களித்துள்ளனர்.