புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவு; ஓட்டுப்பதிவு எவ்வளவு?
புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலில் கடந்த முறையை இந்த முறை வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : April 9, 2026 at 6:15 PM IST
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணிக்கு நிறைவடைந்தது. மாலை 5 மணி நிலவரப்படி இங்கு 87.35 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தத் தேர்தலில், முந்தைய தேர்தலை விட அதிகப்படியான வாக்குகள் பதிவாகி உள்ள நிலையில், இறுதிகட்ட நிலவரப்படி வாக்குப்பதிவு 90 சதவீதத்தை தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புதுச்சேரியை போன்று, நம் அண்டை மாநிலமான கேரளம் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலமான அசாம் சட்டமன்றத்துக்கு இன்று நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவும் மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.
கேரளத்தில் மாலை 5 மணி நிவவரப்படி 75.01% வாக்குகளும், அசாமில் 84.42% வாக்குகளும் பதிவாகி உள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.