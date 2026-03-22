புதுச்சேரியில் களமிறங்கும் தவெக வேட்பாளர்கள் இவர்கள் தான்; முழு பட்டியலை வெளியிட்ட விஜய்
புதுச்சேரி சட்டமன்றத்துக்கு ஏப்ரல் 9-ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
Published : March 22, 2026 at 10:29 PM IST
சென்னை: புதுச்சேரி சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிடும் 30 வேட்பாளர்களின் பெயர் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் இன்றிரவு அறிவித்துள்ளார்.
தவெகவின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் இதுகுறித்த அறிவிப்பை விஜய் வெளியிட்டுள்ளார். அதில், " அனைவருக்கும் வணக்கம். வருகின்ற 09.04.2026 அன்று நடைபெற உள்ள புதுச்சேரி சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துக் களம் காண்கிறது என்பதை அனைவரும் அறிவீர்கள். புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் விருப்ப மனு அளித்தவர்களிலிருந்து இவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள்.
இதன் அடிப்படையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில், அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர்களாகக் கீழ்க்காணும் தோழர்கள். குறிப்பிட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நிறுத்தப்படுகிறார்கள்.' என்று குறிப்பிட்டு 30 பேர் கொண்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அவர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் பெயருடன் விஜய் வெளியிட்டுள்ளார்.
March 22, 2026
புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் 4 பேரும், முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவரும், சுயேட்சையாக வெற்றி பெற்ற ஒரு எம்எல்ஏவும் இடம்பெற்றுள்ளனர். மேலும் இரண்டு பெண் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய நாளை (மார்ச் 23) கடைசி நாள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.