புதுச்சேரியில் களைகட்டிய தேர்தல் திருவிழா; 'ரோடு ஷோ' நடத்தி ஆதரவு திரட்டிய மோடி
புதுச்சேரியில் வரும் 9-ம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
Published : April 3, 2026 at 9:33 PM IST
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) வேட்பாளர்களை ஆதரித்துப் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று புதுச்சேரிக்கு வருகை தந்தார். அங்கு சுமார் 1.2 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்குப் பிரம்மாண்ட ரோடு ஷோ (Roadshow) நடத்தித் தனது ஆதரவைத் திரட்டினார்.
இன்று மாலை சுமார் 4.30 மணியளவில் அஜந்தா சிக்னல் (Ajantha Signal) சந்திப்பிலிருந்து பிரதமர் மோடி தனது ரோடு ஷோவைத் தொடங்கினார். அண்ணா சாலை வழியாகச் சென்ற இந்தப் பயணம், காமராஜர் சிலை மற்றும் அண்ணா சிலை அருகே நிறைவடைந்தது. சாலையின் இருபுறமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு மலர் தூவி பிரதமரை வரவேற்றனர்.
பிரதமருடன் ஒரே வாகனத்தில் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி, மாநில உள்துறை அமைச்சர் ஏ. நமச்சிவாயம் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு பொதுமக்களை நோக்கி கையசைத்தனர். என்.டி.ஏ கூட்டணியின் பிற முக்கியத் தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் இந்தப் பிரச்சாரத்தில் அணிவகுத்தனர்.
பிரதமரின் வருகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரி நகரம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. சுமார் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட உள்ளூர் போலீஸார் மற்றும் மத்திய ஆயுதக் காவல் படையினர் (CAPF) பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். ரோடு ஷோ நடைபெற்ற அண்ணா சாலை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மதியம் முதலே போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு, வாகன நடமாட்டத்திற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது.
முன்னதாக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி டெல்லியில் இருந்து தனி விமான மூலம் இன்று பிற்பகல் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அங்கிருந்து அவர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் புதுச்சேரிக்கு புறப்பட்டு சென்றார். புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட ரோடு ஷோவில் பங்கேற்று என்டிஏ கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுக்கு அவர் ஆதரவு திரட்டினார். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின் இன்று மாலை மீண்டும் புதுச்சேரியில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் பிரதமர் மோடி சென்னை திரும்பினார்.
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து காரில் கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு சென்று இன்று இரவு அங்கு தங்குகிறார். சென்னையில் பாஜக உயர்நிலை குழுவினருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை (ஏப்.4) காலை ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார் என்று அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதனை தொடர்ந்து விமானம் மூலம் கேரள மாநிலம் கொச்சி செல்லும் பிரதமர் அங்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார்.
பிரதமர் மோடியின் சென்னை வருகையை ஒட்டி சென்னை விமான நிலையம், கிண்டி சுற்றுவட்டாரப் பகுதி முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.