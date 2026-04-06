என்னங்க உங்க ஒற்றுமை? புதுச்சேரி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் திமுக -காங்கிரஸ் கூட்டணியை விமர்சித்த அமித் ஷா

புதுச்சேரி சட்டமன்றத்துக்கு ஏப்ரல் 9-ம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அங்கு நாளையுடன் (ஏப்.7) பிரச்சாரம் ஓய்கிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 10:44 PM IST

புதுச்சேரி: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகள் ஒற்றுமையுடன் தேர்தலை சந்திப்பதாக கூறிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, திமுக -காங்கிரஸ் 5 தொகுதிகளில் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டிருக்கின்றன என்று விமர்சித்தார்.

புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 9 -ம் தேதி நடைப்பெற உள்ள நிலையில் நாளையுடன் அங்கு பிரச்சாரம் ஓய்கிறது. இந்நிலையில் இன்று மாலை புதுச்சேரி மாநிலம் மண்ணாடிபட்டு தொகுதிக்குட்பட்ட திருக்கனூர் பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் புதுவை மாநில உள்துறை அமைச்சரும் வேட்பாளருமான நமச்சிவாயத்தை ஆதரித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

பரப்புரையில் அவர் பேசியபோது, காங்கிரஸின் நாராயணசாமி ஆட்சி புதுச்சேரி மாநிலத்தை பின்னோக்கி தள்ளிவிட்டது. இதை சரிசெய்யவே 5 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. இப்போது புதுச்சேரி வளர்ச்சியை நோக்கி செல்ல மீண்டும் என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

கடந்த முறை புதுச்சேரியில் என்டிஏ வெற்றி பெற்றதை காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே, இந்தியாவில் ஒரு சிறிய இடத்தில் வெற்றி பெற்றதை பெருமையாக பேசுகிறீர்கள் என எள்ளி நகையாடினார் என்று சுட்டிக்காட்டிய அமித் ஷா, 300 இடமாக இருந்தாலும், 30 இடமாக இருந்தாலும் புதுச்சேரி இந்தியாவின் ஓர் அங்கம். எங்கள் இதயத்தில் உள்ளது புதுச்சேரி. பாரதத்தின் வெற்றிக்கு புதுச்சேரியின் வெற்றி மிகவும் அவசியம் என்றார்.

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சியினரும் ஒற்றுமையாக உள்ளோம், ஆனால் எதிர் கூட்டணியில் பதவிக்கு சண்டை போட்டு கொள்கிறார்கள். இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தனித்தனியாக போட்டியிடுகிறார்கள். திமுகவும், காங்கிரஸும் கூட ஒன்றாக இல்லை. அவர்கள் 5 தொகுதிகளில் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்று அமித் ஷா விமர்சித்தார்.

நாரயாணசாமி தலைமையிலான முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஊழல் தான் நிறைந்தது. இடஒதுக்கீடு சீட்டைக்கூட கூவி, கூவி விற்று ஊழல் செய்தனர். சி.ஏ.ஜி அறிக்கையில் சொன்ன 15 ஆயிரம் கோடி ஊழல் பணத்தில் 3 பட்ஜெட் போட்டிருக்கலாம் என்று அவர் கூறினார்.

இரண்டு நாள்களுக்கு முன் ராகுல் காந்தி புதுவை வந்திருந்ததை குறிப்பிட்டு பேசிய அமித் ஷா, வளைகுடா போர் காரணமாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்துவிட்டது என்று ராகுல் இங்கு கூறியிருந்தார். இதன் மூலம் அவர் கனவு உலகத்தில் உள்ளார் என்பது தெரிகிறது என்று கிண்டலாக பேசிய அமித் ஷா, எரிபொருள்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது உண்மைதான். அது ராகுல் எப்போதும் நேசிக்கும் பாகிஸ்தானில் தான்; இந்தியாவில் அல்ல என்று அமித் ஷா உரையாற்றினார்.

