புதுச்சேரியில் இதுவரை நடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்கள் - ஒரு பார்வை
புதுச்சேரியில் இதுவரை நடந்த தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் 6 முறையும், திமுக 4 முறையும், அதிமுக 2 முறையும், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் ஒரு முறை தனித்தும், ஒரு முறை கூட்டணி அமைத்தும் ஆட்சியமைத்துள்ளன.
Published : March 15, 2026 at 8:57 PM IST
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் 15வது சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல், வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில் இதுவரை நடந்த தேர்தல்களை பற்றி பார்க்கலாம்.
புதுச்சேரியில் முதன் முதலாக, 1964ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற்றது. அந்த தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 30 தொகுதிகளில் 29-இல் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி, 21 தொகுகளில் வென்று ஆட்சியைப் பிடித்தது.
இதேபோல், 1969இல் 19 இடங்களில் போட்டியிட்ட திமுக 15 இடங்களில் வென்று ஆட்சியை பிடித்தது. 1974, 1977இல் நடந்த தேர்தல்களில் அதிமுகவும், 1980இல் நடந்த தேர்தலில் திமுகவும் ஆட்சியைக் கைப்பற்றின.
அதைத் தொடர்ந்து, 1985-இல் நடந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியும், 1990இல் நடந்த தேர்தலில் திமுகவும் ஆட்சியைப் பிடித்தன.
பின்னர், 1991இல் காங்கிரஸ் கட்சியும், 1996-இல் திமுகவும், 2001 மற்றும் 2006இல் காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆட்சியமைத்தன. அதைத் தொடர்ந்து, 2011இல் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெற்றது. அந்த கூட்டணியில் அதிமுக, தேமுதிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் இடம்பெற்று இருந்தன.
2016இல் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில், காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. அந்த கூட்டணியில் திமுக இடம்பெற்றிருந்தது.
2021இல் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், பாஜக, அதிமுக, என்.ஆர்.காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளைக் கொண்ட என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது.
இந்நிலையில், 15வது சட்டமன்றத்திற்கான தேர்தல், வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில், காங்கிரஸ், திமுக, சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக ஆகிய கட்சிகள் ஒரு அணியாகவும், என்.ஆர்.காங்கிரஸ், பாஜக, அதிமுக, பாமக (அன்புமணி), லட்சிய ஜனநாயக கட்சி ஆகிய கட்சிகள் ஒரு அணியாகவும் களம் காண்கின்றன. தமிழக வெற்றிக் கழகம், நாம் தமிழர் கட்சி ஆகியவை தனித்தனியாக போட்டியிடுகின்றன. புதுச்சேரியில் அடுத்து ஆட்சியமைப்பது யார் என்பது மே மாதம் 4ஆம் தேதி தெரிந்துவிடும்.