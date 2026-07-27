மக்களவையில் கடும் அமளிக்கு மத்தியில் 'தேர்வு முறைகேடுகள் தடுப்பு மசோதா' தாக்கல்
வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட தேர்வு முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் தனிநபர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனையும், ரூ.50 லட்சம் வரை அபராதமும் விதிக்க இந்த மசோதா வகை செய்கிறது.
Published : July 27, 2026 at 5:18 PM IST
புதுடெல்லி: அரசு நடத்தும் தேர்வுகளில் முறைகேடுகளை இரும்புக் கரம் கொண்டு தடுக்கும் வகையிலான சட்டத்திருத்த மசோதா மக்களவையில் இன்று (ஜூலை 27) தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கு மத்தியில் இந்த மசோதாவை மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தாக்கல் செய்தார்.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக டெல்லி உட்பட நாடு முழுவதும் பெரும் போராட்டம் வெடித்தது. இந்த முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து இந்த போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, தனது பதவியை தர்மேந்திர பிரதான் நேற்று முன்தினம் ராஜினாமா செய்தார். புதிய கல்வித்துறை அமைச்சராக பிரகலாத் ஜோஷி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், மாணவர்கள் போராட்டத்தின் போதே மத்திய அரசு முன்மொழிந்த 'தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா, மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
முன்னதாக, இந்த மசோதாவை அரசு அறிமுகப்படுத்தியபோது எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர். நீட் தேர்வை முழுமையாக ரத்து செய்யக் கோரி திமுக எம்.பி.க்கள் அவையில் கோஷமிட்டனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது துப்பாக்கி ரவை குண்டுகளை பிரயோகப்படுத்தியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களும் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த கூச்சல் - குழப்பத்துக்கு நடுவே, மத்திய பணியாளர் நலத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங், 'பொதுத்தேர்வு முறைகேடுகள் தடுப்பு சட்டத்திருத்த மசாதோ 2026'-ஐ தாக்கல் செய்தார்.
ஏற்கனவே அமளியில் உள்ள தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான சட்டத்தில் பல திருத்தங்களை மேற்கொண்டு இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய சட்டத்திருத்தத்தின்படி, வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட தேர்வு முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் தனிநபர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனையும், ரூ.50 லட்சம் வரை அபராதமும் விதிக்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், முறைகேடு கும்பலால் திட்டமிட்டு அரங்கேற்றப்படும் குற்றங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 7 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.10 கோடி அபராதமும் விதிக்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, மேல்முறையீடு வழக்குகளை 3 மாதங்களுக்குள் முடிப்பது; தவறு செய்யும் நிறுவனங்கள் பொதுத்தேர்வுகளை நடத்த 8 ஆண்டுகள் வரை தடைவிதிப்பது போன்ற அம்சங்களும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த மசோதாவை குரல் வாக்கெடுப்பு மூலமாக நிறைவேற்ற அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இருந்தபோதிலும், கூச்சல் - குழப்பம் நிலவியதால் மதியம் 2 மணி வரை அவை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.