ஞானேஷ் குமார் விவகாரம்: 2-வது நாளாக டெல்லியை உலுக்கிய போராட்டம் - ராகுல், பிரியங்கா குண்டுக்கட்டாக கைது
"தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகும் வரை எங்கள் போராட்டம் தொடரும்" என்று அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்தார்.
Published : October 7, 2026 at 7:40 PM IST
புதுடெல்லி: எஸ்ஐஆர் விவகாரத்தில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி, டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோர், இரண்டாவது நாளாக கைது செய்யப்பட்டனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் தீவிரத் திருத்த நடவடிக்கையின்போது, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து, அவர் பதவி விலக கோரி, டெல்லியில் உள்ள தலைமை தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள் பேரணி செல்ல முயன்றனர். அவர்களை போலீசார் நடுவழியில் தடுத்து நிறுத்தியதால் ராகுல் காந்தி, காவல் துறை வைத்திருந்த தடுப்புகளின் மீது ஏறி மூவண்ண கொடியைக் காண்பித்தார்.
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அதைத் தொடர்ந்து, ஆகாஷ்வானி பவன் வளாகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோரை போலீசார் கைது செய்து, வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இதுகுறித்து ராகுல் காந்தி கூறுகையில், "என் மீது இதுவரை 45 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவை, 100 ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதே என் லட்சியம். ஒவ்வொரு வழக்கும் எனக்கு பதக்கம் அளிப்பது போன்றது" என்றார். இதேபோல், காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூறுகையில், "எங்கள் கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும்" என்றார்.
இரண்டாம் நாள் போராட்டம்
இரண்டாம் நாளான இன்று, அகில காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்துவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள், ஒரு பேருந்தில் ஜந்தர் மந்தர் நோக்கி புறப்பட்டனர். அவர்களை ஜன்பத் என்ற இடத்தில் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர்.
இதையடுத்து ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோர் பேருந்தில் இருந்து கீழே இறங்கி தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அவர்களை போலீசார் அங்கிருந்து அகற்ற முயன்றனர். பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட சிலர் கையில் அரசமைப்பு சட்டத்தின் நகலுடன் தரையில் படுத்துக் கொண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, ஜந்தர் மந்தர் நோக்கி செல்ல முயன்ற ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோரை போலீசார் கைது செய்து, வேறு இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். இதனால் இரண்டாம் நாளாக தலைநகர் டெல்லியில் இன்றும் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.