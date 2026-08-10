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காவிரி விவகாரம்: தமிழக - கர்நாடக எல்லையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வாட்டாள் நாகராஜ் உட்பட 50 பேர் கைது

கர்நாடகா - தமிழ்நாடு எல்லைப் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள பதற்றம் காரணமாக அங்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஓசூர் பேருந்து நிலையத்தில் தனியார் பேருந்துகளில் அலைமோதும் கூட்டம்
ஓசூர் பேருந்து நிலையத்தில் தனியார் பேருந்துகளில் அலைமோதும் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 7:28 AM IST

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பெங்களூரு: மேகதாதுவில் அணைகட்ட மறுப்பு தெரிவிக்கும் தமிழக அரசை கண்டித்தும், காவிரி நீரை தமிழ்நாட்டுக்கு திறந்துவிடக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தியும் தமிழக - கர்நாடக எல்லையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கன்னட கூட்டமைப்பின் தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் உட்பட 50 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

காவிரி நீரை தமிழகத்திற்கு திறப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், மேகதாதுவில் அணைகட்ட வலியுறுத்தியும் வரும் 13ஆம் தேதி கர்நாடகா முழுவதும் கன்னட அமைப்பினர் முழு அடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர். போராட்டத்தின் முன்னோட்டமாக கன்னட கூட்டமைப்பின் தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் தலைமையில் கன்னட அமைப்புகளை சேர்ந்த 50-க்கும் மேற்பட்டோர் கர்நாடக மாநில எல்லையான அத்திப்பள்ளியில் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழகத்திலிருந்து கர்நாடகா மாநிலத்திற்கு வாகனங்கள் வரும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் தமிழக பதிவு எண் கொண்ட வாகனங்கள் தமிழக மாநில எல்லையான ஜூஜூவாடியிலேயே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன.

பின்னர் வாட்டாள் நாகராஜ் உட்பட 50க்கும் மேற்பட்டோரை அத்திப்பள்ளி போலீசார் கைது செய்த பிறகு, கர்நாடகா மாநிலத்திற்குள் வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டன. தமிழகத்தில் காவிரி விவகாரத்தில் போராட மாணவர்கள் தயாராக உள்ள நிலையில் முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு மாணவர்கள், இளைஞர்கள் ஆதரவு அளித்து போராட வர வேண்டுமென வாட்டாள் நாகராஜ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசிய வாட்டாள் நாகராஜ், “மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழக அரசு அரசியல் செய்வதாகக் குற்றம்சாட்டியதுடன், தங்களுடைய கோரிக்கைகளை மீறினால் கர்நாடகாவில் தமிழ் திரைப்படங்கள் ஓட அனுமதிக்கப்படாது என கடும் எச்சரிக்கை விடுத்தார். மேலும், கர்நாடகாவில் அணை கட்டுவது அங்கு வாழும் தமிழர்களுக்கும் சேர்த்துதான் என்று குறிப்பிட்ட அவர், தமிழக அரசு தண்ணீரை முறையாக சேமிக்காமல் வீணடிப்பதாகவும் குற்றம்சாட்டினார்.

தொடர்ந்து எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கப்பட்டால், தமிழக சட்டப்பேரவை முன்பு நேரில் சென்று மேகதாது அணை கட்ட வலியுறுத்திப் போராட்டம் நடத்துவோம் என்றும் அவர் பகிரங்கமாக எச்சரித்துள்ளார். இந்த முழு அடைப்புப் போராட்டத்திற்கு மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் பெருமளவில் ஆதரவளித்து பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

பெங்களூரு பேருந்தில் முண்டியடித்துக்கொண்டு ஏறும் பயணிகள்
பெங்களூரு பேருந்தில் முண்டியடித்துக்கொண்டு ஏறும் பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேகதாது விவகாரம்

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது பகுதியில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆனால் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக அரசு பல்வேறு சட்டப் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறது. அதே சமயம், காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்டியே ஆக வேண்டுமென கர்நாடக அரசும், கன்னட அமைப்புகளும் முனைப்பு காட்டி வருகின்றன.

இந்நிலையில், காவிரி நீரை தமிழகத்திற்கு திறப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், மேகதாதுவில் அணைகட்ட வலியுறுத்தியும் கர்நாடக விவசாயிகள் மற்றும் கன்னட அமைப்பினர் வரும் 13ஆம் தேதி முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவித்த நிலையில், போராட்டத்தை கைவிடுமாறு கர்நாடக அரசு கேட்டுக்கொண்டது. இருப்பினும், திட்டமிட்டபடி போராட்டம் நடைபெறுமென கன்னட கூட்டமைப்பு தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் தெரிவித்திருந்தார்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 9) செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், கன்னட விவசாயிகளுக்கே தண்ணீர் இல்லை. எனவே தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடக்கூடாது என கர்நாடக அரசை வலியுறுத்தினார். மேலும் மேகதாதுவில் அணை கட்டியே ஆகவேண்டுமெனவும் கண்டிப்பாக தெரிவித்தார். இந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 10ஆம் தேதியான இன்று காலை கர்நாடக - தமிழ்நாடு எல்லையான அத்திப்பள்ளியில் கன்னட அமைப்பு போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

குறிப்பாக, இன்று தமிழ்நாட்டிலிருந்து கர்நாடகாவுக்கு செல்கிற அரசு பேருந்துகள் மற்றும் வாகனங்களை தடுத்து நிறுத்த இருப்பதாகவும், தமிழ்நாட்டு வாகனங்களை கர்நாடகாவுக்குள் அனுமதிக்க மாட்டோம் எனவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

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கடும் அவதியுற்ற பயணிகள்

இந்நிலையில், அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகக் காலை 9:30 மணி முதல் ஓசூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பெங்களூருவுக்கு இயக்கப்படும் தமிழ்நாடு அரசுப் பேருந்துகள் மற்றும் கர்நாடக மாநில அரசுப் பேருந்துகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டன.

திடீரெனப் பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதால், வேலை நிமித்தமாகவும், அவசர தேவைகளுக்காகவும் பெங்களூரு மற்றும் கர்நாடகாவின் பிற பகுதிகளுக்கு செல்ல ஓசூர் பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்த ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.

பாதுகாப்பு சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, எல்லையில் போக்குவரத்து இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பிய பிறகே பேருந்துகள் மீண்டும் இயக்கப்படும் எனப் போக்குவரத்துத் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதேசமயம் அத்திப்பள்ளி வரை நகர பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. ​போராட்டத்தின்போது சிறிது நேரம் தமிழக மாநில எல்லையான ஜூஜூவாடியில் வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களின் கைதுக்கு பிறகு போக்குவரத்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளது.

TAGGED:

KARNATAKA WATER ISSUE
PROTEST IN KARNAKATA
KANNADA ACTIVIST VATAL NAGARAJ
மேகதாது போராட்டம்
MEKEDATU ISSUE PROTEST

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