EXCLUSIVE: சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையிலும் பெண்களால் சாதிக்க முடியும்! ராமோஜி ராவ் விருது பெற்ற மாதவி லதா கலி பேட்டி!
சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையில் ஒரு பெண்ணாக பல உயரங்களை தொட்டு வரும் மாதவி லதா கலிக்கு, இந்த துறைக்கான ராமோஜி ராவ் சிறப்பு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 17, 2025 at 8:17 PM IST
ஹைதராபாத்: அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையில் சிறந்து விளங்குவதற்காக பேராசிரியை மாதவி லதா கலிக்கு ராமோஜி ராவ் சிறப்பு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தின் (IISC) புவி தொழில்நுட்ப பொறியாளர் மற்றும் பேராசிரியையாக பணியாற்றி வரும் இவர், பல முக்கிய தேசிய உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களில் பணியாற்றி உள்ளார்.
குறிப்பாக, ஜம்மு - காஷ்மீரில் செனாப் நதியின் மீது, ஈபிள் கோபுரத்தை விட உயரமான கட்டப்பட்ட செனாப் ரயில்வே பால கட்டுமானத்தில் லதாவின் பங்கு அளப்பரியது. சவாலான இந்த கட்டுமானப் பணியில் சாதி்த்தது எப்படி? இந்தப் பணியின் போது எதிர் கொண்ட சவால்கள் என்ன? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் சித்தார்த் ராவ்-க்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் கலி மனம் திறந்துள்ளார். அதனை தற்போது பார்க்கலாம்...
சித்தார்த் ராவ்: இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தின் (ஐஐஎஸ்சி) சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையில் முதல் பெண் பேராசிரியை என யாரும் அவ்வளவு எளிதில் அடைய முடியாத உயரத்தை எட்டியுள்ளீர்கள். உலகின் மிக உயரமான ரயில் பால திட்டமான செனாப்பில் பணிபுரிந்தது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது?
டாக்டர் மாதவி லதா: ஐஐஎஸ்சியின் சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையில் முதல் பெண் பேராசிரியர் நான் என்று நீங்கள் கூறும் போது, யாராவது ஒருவர் முதல் நபராக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுவேன். அப்படியான நபராக நானிருந்தேன். உலகின் மிக உயரமான ரயில்வே பாலத்தை வடிவமைத்த குழுவில் அங்கம் வகித்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இதனை நான் மிகவும் பெருமிதமாக உணர்கிறேன்.
சித்தார்த் ராவ்: பெண்களுக்கு கடிமான துறைகளில் ஒன்றாக கருதப்படும் சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையில் எப்படி நுழைந்தீர்கள்? சிவில் இன்ஜினியரிங் உங்களைத் தேர்ந்தெடுத்ததா? அல்லது நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் தேர்ந்தெடுத்தீர்களா?
டாக்டர் மாதவி லதா: நீங்கள் சொல்லும் இரண்டும் இருக்கலாம். ஆனால் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் எனக்கு கிடைத்தது. உண்மையைச் சொல்வதானால், நான் ஒருபோதும் பொறியாளராக விரும்பவில்லை. மருத்துவராக தான் விரும்பினேன். ஆனால் என் குடும்பத்தின் நிதி நிலைமை காரணமாக பொறியியல் படிப்பை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. பொறியியல் படிப்பு பொருளாதாரரீதியில் என்னை விரைவில் வலுப்படுத்தும் என்று எனது பெற்றோர் கருதினர்.
பொறியியல் படிப்பிலும் கூட சிவில் இன்ஜினியரிங் எனது முதல் தேர்வாக இல்லை. எலெக்ட்ரானிக்ஸ் கிடைக்காததால் சிவில் இன்ஜினியரிங்கை தேர்வு செய்தேன். இந்தத் துறையில் பெண்களைப் பற்றிய கருத்துகள் ஒரே மாதிரியாக தான் உள்ளன. ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில், பாலினம் உங்கள் வாழ்க்கைப் பாதையைத் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று நான் எண்ணவில்லை. நான் எந்த ஆணையும் சமமாகவே கருதுகிறேன். எதை செய்தாலும் அதனை ஆர்வமுடன் செய்ய வேண்டும் அவ்வளவு தான்.
சித்தார்த்: மெக்கானிக்கல் மற்றும் சிவில் இன்ஜினியரிங் 'கடினமான' மற்றும் உடல்ரீதியாக சவால்களை எதிர்கொள்ளும் துறைகளாக உள்ளன. நீங்கள் எப்போதாவது இதில் பாலினத் தடைகளை எதிர்கொண்டீர்களா?
டாக்டர் மாதவி லதா: இல்லை. எனது பாலினம் காரணமாக எந்தத் தடைகளையும் எதிர்கொள்ளவில்லை. ஆனால் இந்தத் துறையில் களப்பணியின் போது உடல் உழைப்பு தேவைப்பட தான் செய்கிறது. ஆனால் பெண்களால் இந்த சவாலை கையாள முடியும். பெண்கள் விண்வெளிக்குச் சென்று பல மாதங்கள் வாழ முடியும் என்றால், சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையிலும் சாதிக்க முடியாதா என்ன? எனவே, இத்துறையை தேர்ந்தெடுப்பது குறித்து பெண்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஆனால் காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை அலுவலக பணியைப் போன்ற வேலையை விரும்புகிறவர்களுக்கு இந்தத் துறை ஏற்றதல்ல.
சித்தார்த்: செனாப் பாலத்தின் கட்டுமானத்தை பற்றி குறிப்பிடும் போது தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவது, 'பயங்கரமானது' ஆகிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அந்த பாலத்தின் இருப்பிடம், உயரம், புவிசார் அரசியல் ஆகிய காரணிகளின் காரணமாக பலர் இதை இவ்வாறு உணர்கிறார்கள் என்பதை உங்களின் இந்த வார்த்தைகள் குறிக்கின்றன. உலகின் தனித்துவமான கட்டுமானங்களில் ஒன்றான செனாப் பாலத்தின் கட்டுமானத்தை 'போகிறபோக்கில் வடிவமையுங்கள்' என்ற அணுகுமுறை உங்களுக்கு எப்படி சாத்தியமானது?
டாக்டர் மாதவி லதா: பல ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் எந்தவொரு பெரிய உள்கட்டமைப்பு திட்டத்திலும் இந்த வடிவமைப்பு அணுகுமுறை தான் கையாளப்படுகிறது. ஏனெனில் காலப்போக்கில் பாறைகள் வடிவம் மாறுவதை போல, நீண்டகால கட்டுமான திட்டங்களிலும் நாளடைவில் நிலைமைகள் மாறுகின்றன. செனாப் பாலம் போன்ற இயற்கையிலேயே சவால்கள் நிறைந்த கட்டுமான திட்டங்களுக்கும் இந்த அணுகுமுறை அவசியமாகிறது. இது எனது தனிப்பட்ட யோசனை மட்டுமல்ல. இது உலகளவில் அரிதாகவே பயன்படுத்தப்படும் சிவில் இன்ஜினியரிங் நடைமுறை. இந்திய ரயில்வே, கட்டுமான நிறுவனங்கள் மற்றும் என்னைப் போன்ற வடிவமைப்பாளர்கள் என்று அனைவரும் இணைந்து பணியாற்றினோம். பாலம் இன்று இருக்கும் நிலைக்கு அப்படிதான் பரிணமித்தது.
சித்தார்த்: வேகமாக வளரும் தொழில்நுட்பத்திற்கு இடையே நிலைத்தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கவலைகள் போன்ற அம்சங்கள் நவீன பொறியியலில் எவ்வாறு பொருந்துகின்றன?
டாக்டர் மாதவி லதா: இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் நிலைத்தன்மை குறித்த தொழில்நுட்ப பிரிவின் தலைவராக இருக்கிறேன். எனவே ஒரு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் நிலைத்தன்மையை என்னால் ஆழமாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். சிமெண்ட் மற்றும் கான்கிரீட் நிலையானவை அல்ல என்று சிலர் வாதிடுகின்றனர், ஆனால் நிலைத்தன்மை என்பது பொருட்களை உள்ளடக்கியது மட்டுமல்ல; ஒரு பெரிய திட்டத்தால் ஏற்படும் மொத்த சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் அதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சி பற்றியது.
ஜம்முவில் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் போது, செனாப் ரயில் பாலம் மட்டுமே உயிர்ப்புடன் இருந்தது. பல முக்கிய சாலைகள் மூடப்பட்டதால் நிவாரணப் பொருட்களை எடுத்து செல்வதற்கும், மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றவும் செனாப் பாலம் தான் ஒற்றை வழியாக இருந்தது. வெள்ளத்தில் சிக்கிய மில்லியன் கணக்கான டன் ஆப்பிள்கள் இந்த பாலத்தை கடந்து தான் டெல்லிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன. இது தான் நிலைத்தன்மை.
ஆரம்பத்தில் மக்கள் இந்தத் திட்டத்தை எதிர்த்தனர். ஆனால் வெள்ளத்தின் போது இந்தத் திட்டம் ஏன் தேவை என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தனர். நிலைத்தன்மை என்பது மக்களை அவர்களின் சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காமல் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதாகும். இந்தத் திட்டத்தில் நாங்கள் அதனை அடைந்தோம்.
சித்தார்த்: அப்படியானால் நிலைத்தன்மை என்பது பொருட்கள் மற்றும் உமிழ்வுகளை விட அதிக பரிமாணங்களைக் கொண்டதா?
டாக்டர் மாதவி லதா: ஆம்.. அப்படி தான் சொல்ல வேண்டும். இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே ஆறு பாய்கிறது. அதன் இயற்கையான பாதைக்கு எவ்வித இடையூறும் செய்யாமல் ஒரு பெரிய பாலத்தைக் கட்டினோம். இதனால் ஜம்மு மற்றும் ஸ்ரீநகருக்கு இடையிலான பயண நேரம் 50 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. இதுதான் நிலைத்தன்மை.
சித்தார்த்: பாலின தடைகளை உடைக்கும் பெண்கள் குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன?
டாக்டர் மாதவி லதா: பாலின தடை நம் சமூகத்தில் இன்னமும் உள்ளது. இந்த தடைகளை தகர்த்தெறிவதற்கான மனமாற்றம் ஆண், பெண் இரு தரப்பிலும் வர வேண்டும். பெண்கள் அச்சமற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
ஆண்கள் பொறுப்புகளில் இருந்து விலகுவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அதே சமயம் சாதிக்க வேண்டும் என்ற வேட்கை உள்ள பெண்கள் எந்தத் துறையிலும் தங்களுக்கான பொறுப்புகளை திறன்பட கையாளுகிறார்கள். பல முன்னணி நிறுவனங்களின் தலைமை செயல் அதிகாரிகளாக (CEO) பெண்கள் பொறுப்பு வகிக்கின்றனர். பாலின தடைகளை களையும்படி எதிர்காலத்தில் இன்னும் நிறைய மாற்றங்கள் வரும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.
சித்தார்த்: 10 ஆம் வகுப்பு முடித்த உடனே திருமணம் செய்து கொடுக்கப்படும் சிறுமிகளைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? இந்த துயரில் இருந்து அவர்கள் மீள என்ன வழி?
டாக்டர் மாதவி லதா: இது மிகவும் வேதனையான உண்மை. பல கிராமங்களில் இளவயது திருமணம் எனும் கொடுமை இன்னும் நடந்துகொண்டிருக்கிறது.
இந்த சின்னஞ்சிறு பிஞ்சுகள் அச்சமின்றி வாழ்வதற்கான அடித்தளம் இல்லை. அரசாங்கம் இவர்களின் கல்வியை மேலும் ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
எனது வெற்றிக் கதையை அறிந்த பின், தங்கள் மகள்களுக்கு கல்வி கற்பிப்பதாக பல பெற்றோர்கள் என்னிடம் கூறுகின்றனர். ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்கள் இருக்கலாம். ஆனால் குடும்பங்களும் அமைப்புகளும் அவர்களை ஆதரிக்க வேண்டும்.
சித்தார்த்: இன்றைய இளம் தலைமுறை பெண்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்தியைச் சொல்ல விரும்புகிறீர்கள்?
டாக்டர் மாதவி லதா: பெரிதாக கனவு காணுங்கள். அதே சமயம் உங்கள் வரம்புகளையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள். நான் பிறந்த நாளில் என் வாழ்க்கை வரையறுக்கப்படவில்லை. ஆனால் நான் முன்னேறும் போது அது வளர்ந்தது. வாய்ப்புகளுக்கு ஒரு போதும் நான் மறுப்பு சொன்னதில்லை. சந்தேகம் என்னைத் தடுக்க நான் ஒரு போதும் அனுமதித்ததில்லை.
எல்லோராலும் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியாது. எனவே முதலில் நீங்கள் யார் என்பதை முதலில் கண்டுபிடியுங்கள். நான் இன்று இருக்கும் உயரத்தை அடைவேன் என்று ஒரு போதும் கற்பனை செய்ததில்லை. ஆனால் வாழ்வில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற வேட்கையும் அதற்கான கனவையும் எப்போதும் என் இதயத்தில் சுமந்து கொண்டிருந்தேன். இன்னும் சுமந்து கொண்டிருப்பேன்.
இன்று நான் பெறும் விருதுகள் செனாப் பாலம் கட்டுமானத்தில் நான் ஆற்றிய பங்களிப்புக்காக மட்டுமல்ல. எனது கடின உழைப்பிற்கான அங்கீகாரமாக கருதுகிறேன்.
நீங்கள் தொடர்ந்து கடினமாக உழைக்கும் போது விருதுகள் உங்களை தேடி வருகின்றன.
நான் 12 ஆம் வகுப்பு வரை தெலுங்கு வழியில் பயின்றேன். பொறியியல் பட்டப் படிப்பை ஆங்கிலத்தில் படித்த போது மிகவும் கடினமாக தான் இருந்தது. இயல்பாக மிகவும் கூச்ச சுபாவமுள்ளவள். ஆனால் என் உலகத்தை வெல்வேன் என்று எனக்கு நானே சொல்லிக் கொண்டேன். எந்தப் பெண்ணாலும் என்னை போன்று சாதிக்க முடியும். அதற்கான சூழ்நிலையை அமைத்து கொண்டு தைரியமாக போராடினால் வெற்றி ஒருநாள் உங்களை தேடி வரும். ஒரு போதும் உங்கள் கனவுகளை விட்டுக் கொடுக்காதீர்கள். நீங்கள் தகுதியானதை விட குறைவானவற்றில் ஒருபோதும் திருப்தி அடையாதீர்கள்.