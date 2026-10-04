தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு உத்தரவு
கே.பி.சி.சி. செயற்குழு உறுப்பினர் மலையின்கீழ் வேணுகோபால் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கேரள உள்துறை அமைச்சரகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 4, 2026 at 1:55 PM IST
திருவனந்தபுரம்: தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு கேரள உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தலைமை தேர்தல் ஆணையரான ஞானேஷ் குமார், 2006-ஆம் ஆண்டு கேரள பொதுப்பணித்துறை செயலாளராக இருந்தார். அப்போது அவர் மீது தொடுக்கப்பட்ட புகார் தொடர்பான விசாரணைக்கு தற்போது உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
கே.பி.சி.சி செயற்குழு உறுப்பினர் வேணுகோபால் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கேரள உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னித்தலா அலுவலகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
வழக்கின் பின்னணி
2006-ஆம் ஆண்டு உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன், ரூ. 215 கோடி மதிப்பில் திருவனந்தபுரம்-அங்கமாலி மாநில நெடுஞ்சாலை மேம்பாட்டு திட்டம் கேரள மாநில போக்குவரத்து திட்டத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்டது. அப்போது பொதுப்பணித்துறை செயலாளராக இருந்தவர் ஞானேஷ் குமார். இந்த திட்டம் மலேசிய நிறுவனமான PATI-BEL கூட்டமைப்பிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இந்த நிறுவனத்தின் திட்டப் பொறியாளரான லீ சீ பீன், கோலாலம்பூரில் தற்கொலை செய்துகொண்டார். அவர் எழுதியதாக கூறப்படும் கடிதத்தில், ஞானேஷ்குமார் பில்களை நிறுத்தி வைத்ததாகவும், தன்னை துன்புறுத்தியதாகவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்தும் அப்போதைய வி.எஸ். அச்சுதானந்தன் தலைமையிலான அரசு ஒரு ஆரம்ப விசாரணையைத் தொடங்கி ஞானேஷ் குமாரை பணியிட மாற்றம் செய்தது.
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இதையடுத்து, அவர் மத்திய அரசுப் பணிக்கு சென்றதால், விசாரணை கிடப்பில் போடப்பட்டது. இந்நிலையில், முன்னாள் நிதியமைச்சர் டி.எம். தாமஸ் ஐசக், இந்த கடிதத்தை மீண்டும் பொதுவெளியில் கொண்டு வந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பான விசாரணை மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை
இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னித்தலா, “2006-இல் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டபோது ஞானேஷ் குமார் பொதுப்பணித் துறை செயலாளராக இருந்தார். மலேசிய திட்டப் பொறியாளர் லீ சீ பீன், கோலாலம்பூரில் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு முன்பு அவரது மனைவிக்கும், நிறுவன இயக்குநருக்கும் எழுதிய தற்கொலைக் கடிதங்களில் ஞானேஷ் குமாரின் பெயரை வெளிப்படையாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அப்போது விசாரணை தொடங்கப்பட்டாலும், அவர் மாற்றப்பட்ட பிறகு கிடப்பில் போடப்பட்டது. சமீபத்திய புகாரின் அடிப்படையில் விரிவான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை அவசியம் என்று கண்டறியப்பட்டது. இது குறித்து கேரள முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசன் விவாதிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் மனோஜ் ஆபிரகாமை முழுமையான விசாரணை நடத்தி சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.