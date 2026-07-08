ஃபிஃபா உலக கோப்பை இறுதிப் போட்டியை முன்னிட்டு பள்ளித் தேர்வுகள் தள்ளிவைப்பு - எங்கு தெரியுமா?
மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் குறிப்பாக கால்பந்து விளையாட்டில், ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்பதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக தேர்வுகள் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளி தாளாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 8, 2026 at 2:56 PM IST
கொல்கத்தா: உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் இறுதிப் போட்டியை முன்னிட்டு கொல்கத்தாவில் உள்ள பிரபல தனியார் பள்ளி ஒன்றில் தேர்வுகள் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவில் கால்பந்து விளையாட்டிற்கு மற்ற மாநிலங்களை விட கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலஙக்ளில் ரசிகர்கள் அதிகம். அந்த வகையில், தற்போது நடைபெற்று வரும் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரை அங்கு ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்துடன் கண்டுகளித்து வருகின்றனர்.
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டி நெருங்கி வரும் நிலையில், கொல்கத்தாவில் கால்பந்து ஜூரம் தொற்றிக் கொண்டுள்ளது. உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் இறுதிப் போட்டி இந்திய நேரப்படி வரும் ஜூலை 20 ஆம் தேதி இரவு 12.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
இந்நிலையில் கொல்கத்தாவில் பல கல்வி நிறுவனங்களில் தற்போது தேர்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் இறுதிப் போட்டி நடைபெறும் அன்று மாணவர்கள் நள்ளிரவு நேரத்தில் கண் விழித்து போட்டியை காண்பர். இதன் காரணமாக கொல்கத்தாவில் உள்ள பிரபல தனியார் பள்ளியில் (South point High School) தேர்வுகள் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜூலை 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த தேர்வு ஜூலை 29 மற்றும் 30ஆம் தேதிகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி நடைபெறும் நேரத்தில் பள்ளி தேர்வு நடைபெற்றால் மாணவர்களால் தேர்விற்கு தயாராக முடியாது என பள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து தனியார் பள்ளி தாளாளர் கோஷ் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் குறிப்பாக கால்பந்து விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்பதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கால்பந்து விளையாட்டு குழு ஒற்றுமை, ஒத்துழைப்பு, கூட்டு முயற்சி ஆகிய உணர்வுகளை கற்றுக் கொடுக்கிறது.
தேர்வுகள் தள்ளி வைக்கப்படுவதன் மூலம், மாணவர்கள் உலகளவில் மாபெரும் விளையாட்டு போட்டியில் ஒன்றான ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியை கண்டுகளிக்கலாம். திட்டமிட்டபடி ஜூலை 20 ஆம் தேதி தேர்வுகள் நடைபெற்றால், பெற்றோர்கள் மாணவர்களை இரவு கண் விழித்து இறுதிப் போட்டியை பார்க்க வைப்பதற்கு தயக்கம் காட்டுவர். இதனால் மாணவர்கள் மத்தியில் ஏதோ ஒன்றை இழந்த உணர்வு ஏற்படும். எனவே மாணவர்கள் விருப்பத்தை கருத்தில் கொண்டு தேர்வுகள் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் மூலம், குறைந்தது இரண்டு முதல் ஐந்து சதவீதம் பேர் கால்பந்து விளையாட்டில் தங்களது ஆர்வத்தை வளர்த்து கொண்டால் கூட, நாங்கள் வெற்றி பெற்றதாக கருதுவோம். கால்பந்து இளைய தலைமுறையினருக்கான விளையாட்டு மட்டுமல்ல. பல பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளுக்கு தேர்வு நடைபெறுவதால், அதனை கவனித்து கொள்வதற்காக இறுதிப் போட்டியை பார்க்கும் வாய்ப்பை தியாகம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதன் காரணமாகவும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
இதேபோன்று முன்னதாக 2023 கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியை முன்னிட்டு ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் தேர்வுகள் தள்ளி வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.