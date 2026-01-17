ETV Bharat / bharat

எம்ஜிஆரின் தொலைநோக்குப் பார்வையை நனவாக்க பாடுபடுவோம் - பிரதமர் நரேந்திர மோடி

தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு எம்ஜிஆரின் பங்களிப்பு மகத்தானது என பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி - கோப்புப்படம்
பிரதமர் நரேந்திர மோடி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 17, 2026 at 3:05 PM IST

புதுடெல்லி: எம்ஜிஆரின் தொலைநோக்குப் பார்வையை நனவாக்க நாங்கள் எப்போதும் பாடுபடுவோம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுகவின் நிறுவனருமான எம்.ஜி.ஆரின் 109-வது பிறந்த நாளை அக் கட்சியினர் கொண்டாடி வருகின்றனர். எம்ஜிஆர் கிட்டத்தட்ட 3 தசாப்தங்களாக தமிழ் திரையுலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக வலம் வந்தார். திரைப்படங்கள் மூலம் பல்வேறு சமூக கருத்துகளை எடுத்துரைத்ததால் ‘புரட்சித்தலைவர்’ என்று அழைக்கப்பட்டார்.

சினிமா மூலம் எந்த அளவிற்கு மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தாரோ, முதலமைச்சரான பிறகு அதைவிட அதிகமாக மகக்ளின் ஆதரவைப் பெற்றார். மூன்று முறை தொடர்ந்து முதலமைச்சராக பதவி வகித்து யாராலும் அசைக்க முடியாத தலைவராக விளங்கினார். பின்னர் டிசம்பர் 24-ந் தேதி 1987-ம் ஆண்டு காலமானார்.

இந்த நிலையில் எம்ஜிஆரின் 109-வது பிறந்தநாளையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “எம்.ஜி.ஆரின் பிறந்தநாளில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறேன். தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அவரது பங்களிப்பு மகத்தானது. தமிழ்க் கலாச்சாரத்தைப் பிரபலப்படுத்துவதிலும் அவரது பங்கு அதே அளவுக்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. சமூகத்திற்கான அவரது தொலைநோக்குப் பார்வையை நனவாக்க நாங்கள் எப்போதும் பாடுபடுவோம்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, எம்ஜிஆரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்ஜிஆர் மாளிகை வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவருடைய சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். மேலும் அதிமுக கட்சியினர் அனைவரும் தங்கள் பகுதிகளில் உள்ள எம்ஜிஆர் சிலைக்கு மாலை அணிவிப்பதோடு, ஆங்காங்கே அவருடைய படங்களை வைத்து மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என கூறியிருந்தார்.

அதே போல், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம், சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள எம்ஜிஆரின் திருவுருவ சிலைக்கு மால அணிவித்து மரியாதை செலுத்தியதோடு, தொண்டர்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினார்.

தவெக தலைவர் விஜய்

சமீப காலமாக மேடைகளில் எம்ஜிஆர் குறித்து பேசி வரும் தவெக தலைவர் விஜய், “ஏழை எளியோருக்கான நலத்திட்டங்களின் நாயகராக, பேரறிஞர் அண்ணாவின் ஜனநாயக பாதையில் சாமானியர்களுக்கும் அதிகாரமளித்து மக்களாட்சி செய்த புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆரின் பிறந்த நாளில் அவருக்கு புகழ் வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

