போகாபுரம் சர்வதேச விமான நிலையத்தைத் திறந்து வைத்த பிரதமர் மோடி
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு ராட்சத வீணையை நினைவுப் பரிசாக வழங்கினார்.
By PTI
Published : August 1, 2026 at 6:17 PM IST
விசாகப்பட்டினம்: ரூ.5,000 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள போகாபுரம் சர்வதேச விமான நிலையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார்.
ஆந்திர மாநிலம், விஜயநகரம் மாவட்டம், போகாபுரம் பகுதியில் ரூபாய் 5,000 கோடி மதிப்பீட்டில் அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய அல்லூரி சீதாராம ராஜு சர்வதேச விமான நிலையம் கட்டப்பட்டது. இந்த விமான நிலையத்தின் கட்டுமான பணிகளை ஜிஎம்ஆர் குரூப் (GMR Group) நிறுவனம் மேற்கொண்டது.
இந்த விமான நிலையத்தை ஆந்திர அரசு வெறும் திட்டமாகக் கருதாமல் ஒட்டுமொத்த வடக்கு ஆந்திர பகுதியின் வளர்ச்சிக்கானத் திட்டமாகப் பார்க்கிறது. இந்த விமான நிலையம் மூலம் 5 லட்சத்திற்கு மேற்பட்டோருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விமான நிலையம் கடற்கரைக்கு அருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் மீன் வடிவத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல் கட்டமாக ஆண்டுக்கு சுமார் 60 லட்சம் பயணிகளைக் கையாளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த விமான நிலையத்தை ஆண்டு சுமார் 4 கோடி பயணிகளை கையாளும் அளவிற்கு விரிவுப்படுத்துவதற்கான திட்டமும் உள்ளது. முழுக்க முழுக்க அதிநவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் விமான நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామ రాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇది అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసే ఒక చారిత్రాత్మక ప్రాజెక్టు.— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2026
ఈ విమానాశ్రయం అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలు మరియు అత్యాధునిక సాంకేతికతలను సమన్వయం చేసి,… pic.twitter.com/wUzXWVNPwe
விமான நிலையத்தின் கட்டுமான பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடைந்த நிலையில், மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (ஆக.01) திறந்து வைத்தார். பின்னர், விமான நிலையத்திற்குள் சென்று விமான பயணிகளுக்காக செய்யப்பட்டுள்ள அதிநவீன வசதிகளைப் பார்வையிட்டார். அப்போது, விமான நிலையத்தின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்து ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு ஆகியோர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எடுத்துரைத்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஆந்திர மாநில வளர்ச்சிக்காக ரூபாய் 18,000 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். நிகழ்ச்சியில் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண், மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்துறைத் துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு, ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். பிரதமருக்கு ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு ராட்சத வீணையை நினைவுப் பரிசாக வழங்கினார்.
முன்னதாக 13,500 பழங்குடியின பெண்கள் ஆடிய 'திம்ஷா' நடனத்தை (Dhimsa Dance) பிரதமர் நரேந்திர மோடி கண்டுகளித்தார்.