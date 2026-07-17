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இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவையை ஹரியானா மாநிலத்தில் தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி

ஜிந்த் நகர மக்கள் காட்டிய அன்பையும், அரவணைப்பையும் இன்று வரை மறக்கவில்லை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி
ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி (X/@narendramodi)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 3:34 PM IST

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ஜிந்த்: ஹரியானா மாநிலம், ஜிந்த் - சோனிபட் இடையே இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார்.

பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக இன்று (ஜூலை 17) ஹரியானா மாநிலம், ஜிந்த் நகருக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஜிந்த் ரயில் நிலையத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவையைக் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார். ஜிந்த் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சோனிபட் ரயில் நிலையத்திற்கு ஹைட்ரஜன் ரயில் புறப்பட்டு சென்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில், ஹரியானா மாநில ஆளுநர் அசிம் குமார் கோஷ், மத்திய ரயில்வேத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், மாநில முதலமைச்சர் நயாப் சிங் சைனி, அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு
பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு (YT/Narendra Modi)

ஹைட்ரஜன் ரயிலின் சிறப்பம்சங்கள்

ஹைட்ரஜன் ரயில் ஜிந்த் மற்றும் சோனிபட் இடையே 89 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் நாள்தோறும் இரண்டு முறை இருமார்க்கங்களிலும் இயக்கப்படும். ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இதன் பயணக் கட்டணம் மிகக் குறைவாக ரூ.5 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.25 வரை மட்டுமே நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சுமார் 2,600 பயணிகள் பயணம் செய்யலாம். இந்த ரயில் பாரம்பரிய டீசல் அல்லது மின்சார வயர்களுக்கு பதிலாக, அதிநவீன 1,200 கிலோவாட் ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் மின்கல தொழில்நுட்பத்தில் இயங்குகிறது.

வரலாற்றில் இடம்பிடித்த ஜிந்த்

நிகழ்ச்சியில், ஹரியானா மாநிலத்திற்கான சுமார் ரூபாய் 14,700 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார். மேலும், முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அவர் திறந்து வைத்தார்.

பின்னர் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "உலகம் முழுவதும் போர் மற்றும் எரிபொருள் நெருக்கடி நிலவிய போதிலும் இந்தியாவின் வளர்ச்சி மற்றும் போக்குவரத்து சேவையில் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. கடந்த 12 ஆண்டுகளில் நாட்டின் ரயில்வேத் துறை கட்டமைப்பில் 99% மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சி, பாஜக அரசின் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு புதிய உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது. இன்று ஜிந்த் நகரம் பாஜக- என்டிஏவின் சிறந்த நிர்வாக மாதிரியின் அடையாளமாகத் திகழ்கிறது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒட்டுமொத்த ஹரியானா மாநிலமும், புதிய வளர்ச்சிப் பாதையில் பயணிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. ஜிந்த்தும், ஹரியானாவும் இன்று வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளன. ஏனென்றால் இங்கிருந்து தான் நாட்டிற்கு முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் கிடைத்துள்ளது. இந்தியாவில் முதல் ரயில் மும்பை- தானே இடையே ஓடியது என்பதை நாம் அனைவரும் இன்றும் படிக்கின்றோம், கேட்கின்றோம். அதேபோல், எதிர்காலத்தில் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் குறித்து பேசும்போதெல்லாம் ஜிந்த், சோனிபட், ஹரியானா ஆகிய பெயர்கள் நினைவுக்கூறப்படும்.

பிரதமருக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கிய ஹரியானா முதலமைச்சர் நயாப் சிங் சைனி
பிரதமருக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கிய ஹரியானா முதலமைச்சர் நயாப் சிங் சைனி (YT/Narendra Modi)

நான் ஜிந்த் நகருக்கு வரும்போது எனது பழைய நினைவுகள் எனக்கு மீண்டும் நினைவுக்கு வருகின்றன. பல தசாப்தங்களுக்கு முன்பு நான் ஜிந்த் நகருக்கு முதன்முறையாக அமைப்பு ரீதியான பணிகளுக்காக வந்திருந்தேன். அப்போது நீங்கள் காட்டிய அன்பும், அரவணைப்பையும் இன்றுவரை நான் மறக்கவில்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்
பிரதமர் நரேந்திர மோடி
HARYANA JIND
FIRST HYDROGEN POWERED TRAIN
PM NARENDRA MODI

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