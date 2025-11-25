ETV Bharat / bharat

அயோத்தி ராமர் கோயிலில் காவிக்கொடியை ஏற்றினார் பிரதமர் மோடி!

அயோத்தி ராமர் கோயிலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உ.பி முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ராமர் கோயிலில் ஏற்றப்பட்ட காவிக்கொடி
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ராமர் கோயிலில் ஏற்றப்பட்ட காவிக்கொடி (@ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 1:22 PM IST

அயோத்தி: ராமர் கோயிலில் அமைந்துள்ள 191 அடி உயர கோபுரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காவிக்கொடியை ஏற்றி சாமி தரிசனம் செய்தார்.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் குழந்தை ராமர் சிலை பிரதிஷ்டை விழா கடந்த ஜனவரி 22ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில், கர்நாடக சிற்பி வடிவமைத்த ராம் லாலா எனப்படும் குழந்தை வடிவ ராமர் சிலை கோயில் கருவறையில் நிறுவப்பட்டது. இந்த விழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு ராமர் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்தார். இந்த கோயிலின் கட்டுமான பணிகள் அனைத்தும் 2024 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்குள் நிறைவடையும் என கோயில் நிர்வாக குழு தெரிவித்திருந்தது.

ஆனால், பணிகள் முழுமையாக நிறைவடையாத நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக அந்த பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், கோயிலின் கட்டுமான பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்த நிலையில், அயோத்தியில் ராமர் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள 191 அடி உயர கோபுரத்தில் காவிக்கொடி ஏற்றும் விழா இன்று (நவ.25) நடைபெற்றது.

அயோத்தி ராமர் சிலை
அயோத்தி ராமர் சிலை (@ANI)
இதையும் படிங்க: கோவையில் நவீன வசதிகளுடன் செம்மொழி பூங்கா - முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்

இதற்காக டெல்லியில் இருந்து இன்று காலை ராமர் கோயிலுக்கு வந்த பிரதமர் மோடி, அங்கு மகரிஷி வசிஷ்டர், மகரிஷி விஸ்வாமித்திரர், மகரிஷி அகத்தியர், மகரிஷி வால்மீகி, தேவி அஹில்யா, நிஷாத்ராஜ் குகன், அன்னை சபரி ஆகிய தலங்களில் சாமி தரிசனம் செய்தார். தொடர்ந்து, ராம தர்பாவில் நடைபெறும் சிறப்பு பூஜையில் பங்கேற்றார். இதன் பின்னர், ராமர் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். தொடர்ந்து, ராமர் கோயிலில் உள்ள கோபுரத்தில் 20 அடி நீளமும், 10 அடி உயரமும் கொண்ட முக்கோண வடிவ காவி கொடியை ஏற்றினார். இந்நிகழ்வில், உத்தரப் பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தார்.

ராமர் கோயிலின் கோபுரத்தில் ஏற்றப்பட்ட காவிக்கொடி
ராமர் கோயிலின் கோபுரத்தில் ஏற்றப்பட்ட காவிக்கொடி (@ANI)

இந்த காவி கொடி, 42 அடி உயர கம்பத்தில் 360 கோணத்திலும் சுழலும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், ராமரின் பெருமையையும், வீரத்தையும் குறிக்கும் வகையில் ஒளிரும் சூரியன், ஓம் மற்றும் மந்தாரை மரம் போன்ற புனித சின்னங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமரின் வருகையை முன்னிட்டு ராமர் கோயிலை சுற்றி மூன்றடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. கோயிலுக்கு வரும் அனைத்து பக்தர்களும் கடும் சோதனைக்கு பிறகே கோயிலுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

