ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் இந்திய மக்களுக்கு வரப்பிரசாதம்: நிர்மலா சீதாராமன் பெருமிதம்!
மத்திய அரசின் ஜிஎஸ்டி நிர்வாக சீர்திருத்தத்துக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிகப்படியான ஆதரவு கிடைத்துள்ளதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 18, 2025 at 1:58 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 3:05 PM IST
புதுடெல்லி: ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் மூலம் இந்திய மக்கள் வெகுவாக பலனடைந்துள்ளனர் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
தீபாவளி பண்டியையை முன்னிட்டு ஜிஎஸ்டி வரி சீர்திருத்தம் தொடர்பாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஸ் கோயல், ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உள்ளிட்டோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் மூலம் நடைபெற்றுள்ள மாற்றம், ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு மக்களிடம் ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கம் தொடர்பாக அமைச்சர்கள் செய்தியாளர்களிடம் விளக்கம் அளித்தனர்.
ஜிஎஸ்டி வரி சீர்திருத்தம் தொடர்பாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேசியதாவது, "பொதுமக்களின் நலன் கருதி மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில் பெரிய அளவில் மாற்றம் கொண்டு வந்தது. மத்திய அரசின் இந்த நிர்வாக சீர்திருத்தத்திற்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிகப்படியான ஆதரவு கிடைத்துள்ளது. ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பால் ஏசி, கார், டிவி விற்பனை முன்னெப்போதையும் விட குறிப்பிட்ட சதவீதம் அதிகரித்துள்ளன. கடந்த 8 நாட்களில் மட்டும் 1.65 மாருதி கார்கள் விற்பனை ஆகியுள்ளது. மகேந்திர கார் விற்பனை 50% உயர்ந்துள்ளது. 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டாடா கார்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஜிஎஸ்டி குறைப்பால் பண வீக்கம் கணிசமாக குறைந்துள்ளது. குறிப்பாக ஜிஎஸ்டி குறைப்பு சீர்திருத்தம் காரணமாக எலக்ட்ரானிக் பொருட்களின் விற்பனை புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. நாடு முழுவதும் டிராக்டர் விற்பனை இருமடங்காக உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, ஆட்டோ மொபைல் துறையில் விற்பனை குறிப்பிடும் படியாக உயர்ந்துள்ளன. ஜிஎஸ்டியின் பலன் நாட்டு மக்களுக்கு முழுமையாக கிடைத்துள்ளது என்பதை இதன் மூலம் நாம் உணர முடிகிறது.
பிரதமரின் தீபாவளி பரிசு நாட்டு மக்களை முழுமையாக சென்றடைந்துள்ளது. உள்நாட்டு பொருட்களுக்கு மக்கள் முன்னுரிமை அளித்துள்ளனர். தற்சார்பு இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு புதிய உற்சாகம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பின் பலன் மக்களுக்கு நேரடியாக சென்றுள்ளது" என்றார்.
முன்னதாக, கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் ஒரே சீரான வரி விதிப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் ஜிஎஸ்டி எனப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அமலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இதில் 5, 12, 18, 28 ஆகிய 4 அடுக்குகளின் கீழ் வரிகள் விதிக்கப்பட்டன. ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பால் பல அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்தது. இந்நிலையில், ஜிஎஸ்டி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடந்த செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி முதல் 12, 28 ஆகிய ஜிஎஸ்டி அடுக்குகள் நீக்கப்பட்டு 5, 18 ஆகிய 2 அடுக்குகளை மட்டுமே கொண்ட புதிய ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பை மத்திய அரசு நடைமுறைப்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.