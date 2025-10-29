ETV Bharat / bharat

அம்பலமான பாகிஸ்தானின் பொய்: ஒரே புகைப்படத்தில் வைரலான சிவாங்கி சிங்! யார் இவர்?

இந்தியாவின் இரண்டாவது போர் விமானி என்ற பெருமையுடன் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு சிவாங்கி சிங் போர் விமானங்களை இயக்க ஆரம்பித்தார்.

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுடன் சிவாங்கி சிங்
குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுடன் சிவாங்கி சிங் (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2025 at 9:05 PM IST

புதுடெல்லி: இந்திய போர் விமானி சிவாங்கி சிங், 'ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்' தாக்குதலின்போது தங்களிடம் பிடிப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் கூறி வந்த நிலையில், இன்று வெளியான ஒரு புகைப்படம் அந்நாட்டின் பொய் முகத்தை உலகிற்கு தோலுரித்து காட்டியுள்ளது.

ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் தாக்குதலின்போது பாகிஸ்தானை அலறவிட்ட இந்தியாவின் ரஃபேல் போர் விமானங்கள் இந்தியாவின் அதிநவீன பாதுகாப்பு கவசங்களாக உள்ளன. இந்நிலையில், ரஃபேல் போர் விமானத்தில் இன்று காலை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பயணம் செய்தார். ஹரியானாவின் அம்பாலா விமான படை தளத்தில் இருந்து ரஃபேல் விமானத்தில் புறப்பட்ட அவர், சுமார் 200 கிமீ துரம் பயணித்து மீண்டும் விமானப்படை தளத்திற்கு திரும்பினார். இதன் மூலம் ரஃபேல் போர் விமானத்தில் பறந்த முதல் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்தார்.

முன்னதாக கடந்த 2023இல் அவர் சுகோய் 30 விமானத்தில் அவர் பயணம் மேற்கொண்டார். குடியரசுத் தலைவர் முர்முவுக்கு முன்னதாக, சுகோய் போர் விமானத்தில் பிரதிபா பாட்டீல், ஏபிஜே அப்துல் கலாம் உள்ளிட்ட முன்னாள் குடியரசு தலைவர்கள் பயணம் செய்துள்ளனர். ஆனால் சுகோய், ரஃபேல் ஆகிய இரண்டு போர் விமானங்களிலும் பயணம் செய்த ஒரே குடியரசுத் தலைவர் என்ற சாதனையை முர்மு படைத்துள்ளார்.

இதனிடையே, குடியரசு தலைவரின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் அவர் பயணம் தொடர்பான புகைப்படங்கள் பதிவிடப்பட்டுள்ளன. அதில், ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் தாக்குதலின்போது இந்திய போர் விமானி சிவாங்கி சிங் தங்களிடம் பிடிப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் கூறி வந்த நிலையில், குடியரசு தலைவருடன் சிவாங்கி சிங் நிற்கும் புகைப்படம் அதில் இடம்பெற்றுள்ளது.

ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் தாக்குதலின்போது இந்தியாவின் ரஃபேல் போர் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாகவும், இந்திய விமானி சிவாங்கி சிங் கைதியாக பாகிஸ்தானிடம் பிடிபட்டுள்ளதாகவும் அந்நாட்டு ஊடகங்களில் தொடர்ந்து செய்தி பரப்பப்பட்டு வந்தன. அந்த செய்திகள் அனைத்தும் போலியானவை என்று தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

யார் இந்த சிவாங்கி சிங்?

ரஃபேல் போர் விமானத்தை இயக்கும் முதல் போர் விமானி என்ற பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் இந்த சிவாங்கி சிங். உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியை சேர்ந்தவர். சிறு வயதில் விமானப்படை அருங்காட்சியகத்துக்கு சென்ற அவருக்கு விமானத்தில் பறக்க வேண்டும் என்ற ஆசை துளிர்விட ஆரம்பித்தது. தொடர்ந்து பனாரஸ் இந்து பல்கலையில் பட்டம் பெற்ற அவர், என்சிசி விமானப் பிரிவில் பணியாற்றினார். இது இந்திய விமானப் படையில் இணைவதற்கு அவருக்கு உதவிகரமாக இருந்தது.

தொடர்ந்து ஹைதராபாத்தில் உள்ள விமானப் படை பயிற்சி மையத்தில் இணைந்தார். கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் இரண்டாவது போர் விமானி என்ற பெருமையுடன் போர் விமானங்களை இயக்க ஆரம்பித்தார். ஆரம்பத்தில் மிக் 21 விமானத்தை இயக்கினார். அதைத்தொடர்ந்து 2020 முதல் ரஃபேல் போர் விமானங்களை அவர் இயக்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

PRESIDENT MURMU
IAF PILOT
SHIVANGI SINGH
சிவாங்கி சிங்
PRESIDENT MURMU

