பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு: குடியரசு தலைவர் சென்ற ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்கிய போது நடந்த சம்பவம்!
"குடியரசு தலைவரின் ஹெலிகாப்டர் கடைசி நேரத்தில் தான் பிரதமம் உள்விளையாட்டு அரங்கில் தரையிறங்க முடிவு செய்யப்பட்டது" என போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறினர்.
Published : October 22, 2025 at 6:01 PM IST
பத்தினம்திட்டா: சபரிமலை பயணத்துக்காக குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு சென்ற ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்கிய போது ஹெலிபேட் உடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. எனினும், அதிர்ஷ்டவசமாக எந்த அசம்பாவிதமும் ஏற்படவில்லை.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் செல்வதற்காக குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு, டெல்லியில் இருந்து இன்று புறப்பட்டு திருவனந்தபுரத்துக்கு விமானம் மூலம் வந்தடைந்தார். பின்னர், அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டரில் பத்தினம்திட்டாவில் உள்ள பிரதமம் உள்விளையாட்டு மைதானத்திற்கு அவரது ஹெலிகாப்டர் காலை 9.05-க்கு சென்றது.
பின்னர் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த ஹெலிபேடில் அவரது ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்கியது. அப்போது, சில நொடிகளுக்குள்ளாக, ஹெலிபேடில் மேற்புரத்தில் இருந்த கான்கிரீட் உடைந்து, ஹெலிகாப்டரின் பின்புறம் அதற்குள் சென்று சிக்கியது.
உடனடியாக சுதாரித்துக் கொண்ட விமானி, ஹெலிகாப்டரை நிறுத்தினார். பின்னர், அங்கு உடனடியாக வந்த போலீசார் மற்றும் தீயணைப்பு அதிகாரிகள், திரெளபதி முர்முவை பத்திரமாக கீழே இறக்கினர். அதிர்ஷ்டவசமாக எந்த அசம்பாவிதமும் ஏற்படவில்லை. தொடர்ந்து, அவர் கார் மூலமாக பம்பைக்கு உரிய நேரத்தில் புறப்பட்டு சென்றார். அவரது பயணத்திட்டத்தில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை.
இதையடுத்து, தீயணைப்பு வீரர்கள், ஹெலிகாப்டரை கான்கிரீட் பள்ளத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி, சமதளத்தில் நிலைநிறுத்தினர். இந்த சம்பவம் அங்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
#WATCH | Kerala: A portion of the helipad tarmac sank in after a chopper carrying President Droupdi Murmu landed at Pramadam Stadium. Police and fire department personnel deployed at the spot physically pushed the helicopter out of the sunken spot. pic.twitter.com/QDmf28PqIb— ANI (@ANI) October 22, 2025
இதுகுறித்து பத்தினம்திட்டா போலீஸ் உயரதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "குடியரசு தலைவரின் ஹெலிகாப்டர் முதலில் நிலக்கல்லில் தான் தரையிறங்குவதாக இருந்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் வானிலையை காரணம் காட்டி, பிரதமம் விளையாட்டு அரங்கில் தரையிறங்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக நேற்றைய தினம்தான் (அக்.21) இங்கு அவசர அவசரமாக ஹெலிபேட் அமைக்கப்பட்டது. இதில் கான்க்ரீட் முழுமையாக காயவில்லை. இதனால்தான் ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்கியதும் கான்கீரிட் உடைந்துள்ளது. இதுதொடர்பான விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது" எனக் கூறினார்.
அதே சமயத்தில், "இந்த சம்பவத்துக்கும், குடியரசு தலைவர் வருகைக்காக செய்யப்பட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை" என போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்ததும் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். அந்த பதிவில், "குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு ஒரு மிகப்பெரிய விபத்தில் இருந்து தப்பியுள்ளார். அதற்காக கடவுளுக்கு நன்றி. அவர் நீண்ட ஆயுளுடன் இருக்க இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்" என மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.