ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் - குடியரசு தலைவர் முர்மு உரை

குடியரசு தலைவர் விக்ஸித் பாரத் திட்டம் குறித்து பேச ஆரம்பித்தவுடன், அதை திரும்ப பெறக் கோரி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் முழுக்கமிட்டனர்.

இரு அவைகளின் கூட்டு அமர்வில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரை
இரு அவைகளின் கூட்டு அமர்வில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரை (PTI)
புதுடெல்லி: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தமானது (FTA) நமது நாட்டின் சேவை மற்றும் வர்த்தக துறைகளை மேம்படுத்துவதோடு, இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்று குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்தார்.

2026 ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தொடங்கியது. காலை 11 மணியளவில் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை ஆகிய இரு அவைகளின் கூட்டு அமர்வில் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையாற்றினார்.

குடியரசு தலைவர் முர்மு தனது உரையில், "நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 95 கோடி மக்களை மத்திய அரசின் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் சென்றடைந்திருக்கின்றன. ஊழல் மற்றும் மோசடிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளை எடுத்தல், பொது நிதியை வெளிப்படையாக கையாளுதல் போன்றவற்றை அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது" என்றார்.

அடுத்து சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து பேசிய முர்மு, "எதிர்கால தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் பழைய விதிகள் மாற்றப்பட்டு வருகின்றன. நமது அரசானது எக்ஸ்பிரஸ் பாதையில் வேகமாக முன்னேறி வருகிறது. குறிப்பாக, கிழக்கு இந்தியாவின் வளர்ச்சி மற்றும் பின் தங்கிய சமூகங்களின் நலனில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வருகிறது" என்று குறிப்பிட்டார்.

தொடர்ந்து பெண்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் குறித்து பேசிய போது, "பெண்கள் அதிகாரம் பெறும் வகையில் அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது" என்றார். அடுத்து விக்ஸித் பாரத் திட்டம் குறித்து பேச ஆரம்பித்தவுடன், அதை திரும்ப பெறக் கோரி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் முழுக்கமிட்டனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து வெளியுறவுக் கொள்கை குறித்து பேசிய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, "மனித குலத்திற்கு சேவை செய்வதை உலக அரசியல் நோக்கமாக கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை இந்தியா நம்புவதாக கூறியதோடு, போலி மற்றும் தவறான தகவல்கள் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு அச்சுறுத்தல்களை ஏற்படுத்துவதாகவும்" கூறினார்.

இளைஞர்களின் வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்து குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, "ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தமானது (FTA) நமது நாட்டின் சேவை மற்றும் வர்த்தக துறைகளை மேம்படுத்துவதோடு, இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும்" என்றார்.

நமது நாட்டின் பாதுகாப்பை பொருத்தவரை, இந்தியாவின் வீரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் ஆபரேஷன் சிந்தூர் செயல்படுத்தப்பட்டது. எப்பேர்பட்ட பயங்கரமான தாக்குதலாக இருந்தாலும் தீர்க்கமாக நடவடிக்கைகள் மூலம் எதிர்கொள்ளப்படும் என்பதை இது உலகுக்கு காட்டியுள்ளது என்று குறிப்பிட்டார்.

இந்தியாவின் விண்வெளி லட்சியங்கள் குறித்து பேசிய அவர், இந்திய வீரர் சுபான்ஷு சுக்லாவின் சர்வதேச விண்வெளி பயணம் ஒரு வரலாற்றின் தொடக்கம் என்றதோடு, எதிர்காலத்தில் இந்தியா சார்பில் சொந்தமாக விண்வெளி நிலையம் உருவாக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றார். மேலும் ககன்யான் திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் பாராட்டினார்.

முன்னதாக, 6 குதிரைகள் பூட்டபட்ட சாரட் வண்டியில் நாடாளுமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு துணை குடியரசு தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரிண் ரிஜிஜு ஆகியோர் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் வரவேற்பு அளித்தனர்.

