ரஃபேல் போர் விமானத்தில் முதன்முறையாக பறந்த குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு!

இதற்கு முன்னதாக சுகோய் 30 எம்கேஐ போர் விமானத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

அக்டோபர் 29, 2025 இன்று ஹரியானாவின் அம்பாலா விமான படை தளத்தில் இருந்து ரஃபேலில் பறக்க தயாராகும் முன் குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார்.
Published : October 29, 2025 at 11:31 AM IST

டெல்லி: எதிரிப்படைகளுக்கு சிம்மசொப்பனாக விளங்கும் இந்திய விமானப் படையின் ரஃபேல் போர் விமானத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று (அக்டோபர் 29) பறந்தார்.

இதுதொடர்பாக குடியரசு தலைவர் மாளிகை வெளியிட்ட அறிக்கையில், “குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி ஹரியானாவின் அம்பாலாவுக்குச் செல்கிறார். அங்கு அவர் ரஃபேல் போர் விமானத்தில் பயணம் செய்வார்” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

அதன்படி, ஹரியானாவின் அம்பாலா விமான படை தளத்திற்கு இன்று வந்த திரெளபதி முர்மு, அங்கு தயாராக இருந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தில் ஏறினார். அவருடன் சில விமானப் படை அதிகாரிகளும் இருந்தனர். தொடர்ந்து, சிறிது நேரத்தில் குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்முவுடன் அந்த ரஃபேல் போர் விமானம் வானில் சீறிப்பாயந்தது.

போர் விமானத்தில் பறப்பது முதன்முறை அல்ல

ஏற்கனவே, கடந்த ஏப்ரல் 8, 2023 அன்று, அசாம் மாநிலத்தின் தேஸ்பூரில் உள்ள விமானப் படை தளத்தில் இருந்து, சுகோய் 30 எம்கேஐ (Sukhoi 30 MKI) போர் விமானத்தில் குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு பயணம் செய்திருக்கிறார். அப்போது, தேஸ்பூர் விமானப்படை நிலையத்தில் இருந்து சுமார் 30 நிமிடங்கள் வான்வழிப் பயணத்தை மேற்கொண்ட திரெளபதி முர்மு, இமயமலை, பிரம்மபுத்ரா நதி மற்றும் தேஸ்பூர் பள்ளத்தாக்கின் மீது பறந்தார்.

குடியரசுத் தலைவர் முர்முவுக்கு முன்னதாக, சுகோய் போர் விமானங்களில் பிரதிபா பாட்டீல், ஏபிஜே அப்துல் கலாம் போன்ற முன்னாள் குடியரசு தலைவர்கள் பயணம் செய்துள்ளனர். தற்போது இந்த பயணத்தின் மூலமாக ரஃபேல் போர் விமானத்தில் பறந்த முதல் குடியரசு தலைவர் என்ற பெருமையை திரெளபதி முர்மு பெற்றுள்ளார்.

முதலில், இந்த பயணம் அக்டோபர் 18 அன்று மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், வேறு சில காரணங்களால் குடியரசுத் தலைவரின் பயணத்திட்டம் இன்றைய தினத்திற்கு மாற்றிவைக்கப்பட்டது.

ரஃபேல் போர் விமானத்தின் சிறப்புகள்

ரஃபேல் ஜெட் 4.5-ஆவது தலைமுறை போர் விமானமாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், இது எதிரிகளை அழிக்க ஒப்பிடமுடியாத ஆயுத அமைப்புகளையும், பல்வேறு வகையிலான சென்சார்களையும் கொண்டுள்ளது.

எதிரி நாடுகள் வைத்திருக்கும் ரேடார்களின் கண்ணில் மண்ணை தூவி, தாக்குதல் நடத்துவதில் ரஃபேல் போர் விமானங்கள் தன்னிகரற்றவையாக கருதப்படுகின்றன. சுமார், 300 கி.மீ.க்கும் அதிகமான தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை தன் வரம்பில் இருந்து தாக்கும் வல்லமையை இந்த ரஃபேல் 4.5 போர் விமானங்கள் பெற்றுள்ளன.

இதையும் படிங்க: 8-வது ஊதியக் குழு அறிவிப்பு... மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஐாக்பாட் எப்போது?

பிரான்ஸ் நாட்டின் டசால்ட் ஏவியேஷன் (Dassault Aviation) நிறுவனத்திடம் இருந்து வாங்கப்பட்ட ரஃபேல் போர் விமானங்கள், கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு இந்திய விமானப் படையில் இணைக்கப்பட்டது. தற்போது நம் விமானப் படையில் 36 ரஃபேல் போர் விமானங்கள் உள்ளன. இன்னும் 114 ரஃபேல் விமானங்களை வாங்குவதற்காக இந்தியா சார்பில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதே சமயம், விக்ராந்த் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலில் பயன்படுத்துவதற்காக 26 ரஃபேல் விமானங்களை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இறுதி செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

