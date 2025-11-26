நாட்டை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதில் அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் பங்கு - குடியரசுத் தலைவர் நெகிழ்ச்சி
பெண்கள், இளைஞர்கள், ஏழைகள், விவசாயிகள், பழங்குடியினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் நடுத்தர மக்களால் பஞ்சாயத்து முதல் நாடாளுமன்றம் வரையிலான நமது ஜனநாயக அமைப்பு வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு கூறினார்.
புதுடெல்லி: சுமார் 25 கோடிக்கும் அதிகமான இந்திய மக்கள் வறுமையில் இருந்து மீண்டுள்ளதாக குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
அரசியலமைப்பு சட்ட தினம் 2025-ஐ கொண்டாடும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சிகள், நாடாளுமன்ற பழைய கட்டடத்தில் உள்ள மைய மண்டபத்தில் இன்று காலை 11 மணியளவில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு தலைமை தாங்கினார்.
தொடர்ந்து, மலையாளம், மராத்தி, நேபாளி, பஞ்சாபி, போடோ, காஷ்மீரி, தெலுங்கு, ஒடியா, அசாமி ஆகிய மொழிகளில் அரசியல் சாசனத்தின் டிஜிட்டல் பிரதி வெளியிடப்பட்டது. இதனையடுத்து குடியரசுத் தலைவர் உரையாற்றினார்.
குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு உரையில், “பொருளாதார நீதியின் அடிப்படையில், மக்களை வறுமையில் இருந்து மீட்டு, உலகின் மிகப்பெரிய சாதனைகளில் ஒன்றை இந்தியா புரிந்துள்ளது” என்று குறிப்பிட்டு பேசினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், அம்பேத்கரின் பிறந்தநாளில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 26-ஆம் தேதியை அரசியலமைப்பு சட்ட தினமாக கொண்டாட முடிவு செய்யப்பட்டது. அந்த முடிவு முற்றிலும் அர்த்தமுள்ளதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார்.
அரசியலமைப்பு தின கொண்டாட்டத்தைத் தொடங்கி தொடர மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் பாராட்டுக்குரியவை என்று குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்தார். மேலும், வலுவான அரசியலமைப்பு சட்டங்களால் இயங்கும் நம் நாடாளுமன்றம், பல ஜனநாயக நாடுகளுக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்கிறது என்றார்.
சமூக, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதி; சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் ஆகியவை நமது அரசியலமைப்பின் உணர்வை பிரதிபலிக்கின்றன என்றும் குடியரசுத் தலைவர் கூறினார்.
மேலும், “உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா மாறி வருகிறது. பொருளாதார நீதியின் அடிப்படையில், கிட்டத்தட்ட 25 கோடி மக்களை வறுமையில் இருந்து இந்திய அரசியல் சாசனம் மீட்டு சாதனை படைத்துள்ளது. நமது அரசியலமைப்பு நமது தேசத்தின் பெருமை. இது நமது தேசிய அடையாளத்தின் நூல். காலனித்துவ மனநிலையை விட்டுவிட்டு, தேசிய உணர்வுடன் நாட்டை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதற்கு இது வழிகாட்டும் விளக்காகும்.
சமூக மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களை மனதில் கொண்டு, குற்றவியல் நீதி அமைப்பு தொடர்பான முக்கியமான சட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தண்டனைக்கு மேல் நீதி என்ற உணர்வை அடிப்படையாகக் கொண்டு, பாரதிய நியாய சன்ஹிதா, பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா, பாரதிய சாக்ஷிய அதினியம் என இந்திய தண்டனை சட்டம் வடிவம் பெற்றுள்ளது.
மக்களின் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் நமது நாடாளுமன்ற அமைப்பு, பல்வேறு பரிமாணங்களில் வலுவடைந்துள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளில், பெண்களின் வாக்கு விழுக்காடு அதிகரித்து வருவது, ஜனநாயக உணர்வுக்கு ஒரு சிறப்பு பரிமாணத்தை அளித்துள்ளது. பெண்கள், இளைஞர்கள், ஏழைகள், விவசாயிகள், பழங்குடியினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் நடுத்தர மக்களால் பஞ்சாயத்து முதல் நாடாளுமன்றம் வரையிலான நமது ஜனநாயக அமைப்பு வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.
டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்தின் தொலைநோக்குப் பார்வையின்படி, நமது நாடாளுமன்றம் தேச நலனுக்காக பணியாற்றி வருவதையும், சாமானிய மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதையும் குடியரசுத் தலைவர் மகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டு பேசினார்.
நமது அரசியலமைப்பு மற்றும் ஜனநாயகத்தின் மகத்தான பாரம்பரியத்தை சுமப்பவர்களாகவும், படைப்பாளிகளாகவும், சாட்சிகளாகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் திகழ்கிறார்கள் என்று குடியரசுத் தலைவர் கூறினார். மேலும், நமது நாடாளுமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றும் இலக்கு நிச்சயமாக நிறைவேறும் என்று குடியரசுத் தலைவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்துகொண்டனர்.