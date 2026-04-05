ETV Bharat / bharat

ஈஸ்டர் பண்டிகை: குடியரசு தலைவர் முர்மு, பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து

உலகின் வன்முறைகளும், வெறுப்பும், வறுமையும், கெட்ட போர்களும் அகன்று, மனிதம் மட்டுமே எங்கும் ஆட்சி செய்யும் புத்துலகைப் படைக்க இந்நாளில் உறுதியேற்போம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஈஸ்டர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

குழந்தைகள் ஈஸ்டர் பண்டிகையை கொண்டாடும் காட்சி (கோப்புப்படம்) (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 3:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: ஈஸ்டர் பண்டிகையை முன்னிட்டு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்துகளை பகிர்ந்துள்ளனர்.

கிறிஸ்தவர்கள் கடவுளான இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு, 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்ததை நினைவு கூரும் விதமாக ஈஸ்டர் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், இன்று (ஏப்ரல் 5) உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் ஈஸ்டர் பண்டிகையை வெகு விமர்சையாக கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஈஸ்டர் பண்டிகையை முன்னிட்டு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பலரும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “அனைவருக்கும் ஈஸ்டர் பண்டிகை நல்வாழ்த்துகள். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை நினைவுகூரும் விதமாக, இந்த புனிதமான நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. மேலும், இந்த நன்னாள் உண்மை, அன்பு, இரக்கம், தியாகம், மன்னிப்பு போன்ற நல்ல விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள ஊக்குவிக்கிறது.

எனவே, இந்நாளில் நல்லிணக்கம், அமைதி மற்றும் சகோதரத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்கான உறுதியை எடுத்துக் கொண்டு, ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்திற்காக ஒன்றாக இணைந்து பாடுபடுவோம்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “அனைவருக்கும் ஈஸ்டர் திருநாள் வாழ்த்துகள். இந்த புனித நாள் நம்பிக்கையையும், புத்துணர்ச்சியையும் கொண்டாடுகிறது. அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் அமைதியையும், மகிழ்ச்சியையும், ஒளியையும் இந்த நாள் கொண்டுவரட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைகள் அனைவரையும் கருணையுடன் நடந்து கொள்ளவும், சமூகத்தில் ஒற்றுமை உணர்வை வலுப்படுத்தவும் ஊக்குவிக்கிறது” என பதிவிட்டுள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “கருணையே வடிவான இயேசு கிறிஸ்துவின் மனிதநேயக் கருத்தியல்களை வாழ்வியல் நெறிகளாக கொண்டு நடக்கும் கிறிஸ்தவ சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் ஈஸ்டர் எனும் உயிர்ப்பு ஞாயிறு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன். உலகின் வன்முறைகளும், வெறுப்பும், வறுமையும், கெட்ட போர்களும் அகன்று, மனிதம் மட்டுமே எங்கும் ஆட்சி செய்யும் புத்துலகைப் படைக்க இந்நாளில் உறுதியேற்போம்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த நன்னாளை ஈஸ்டர் திருநாளாக கொண்டாடும் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நல்வாழ்த்துகள். இத்திருநாளில் அனைவரிடமும் அன்பு, சமாதானம், கருணை, சகோதரத்துவம், மனிதநேயம் ஆகியவை வளர்ந்தோங்கி நிலைக்கட்டும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

EASTER WISHES
EASTER
ஈஸ்டர் பண்டிகை
ஈஸ்டர் வாழ்த்து
GREETINGS ON EASTER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.