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தேர்வு முறைகேடுகள் தடுப்பு மசோதாவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல்

குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை அடுத்து, இந்த சட்டத்திருத்த மசோதா சட்ட வடிவம் பெற்றுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (PTI)
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By PTI

Published : August 1, 2026 at 4:22 PM IST

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புதுடெல்லி: தேசிய அளவிலான அரசு போட்டித் தேர்வுகளில் முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வழிவகுக்கும் சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை முன்வைத்து டெல்லி உட்பட நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய மாணவர் போராட்டம் வெடித்ததது.

இதனைத் தொடர்ந்து, தேசிய அளவிலான தேர்வுகளில் முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவோருக்கு மிகக் கடுமையான தண்டனை கிடைக்க வழிவகை செய்யும் சட்டத்திருத்த மசோதாவை மத்திய அரசு இயற்றியது.

கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட சட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு, இந்த புதிய திருத்த மசோதாவை மத்திய அரசு உருவாக்கியது.

நாடாளுமன்ற மக்களவையில் கடந்த 24-ம் தேதி எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கு மத்தியில் இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த 29-ம் தேதி குரல் வாக்கெடுப்பு மூலமாக இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதையடுத்து, மாநிலங்களவையில் இந்த சட்டத்திருத்த மசோதா நேற்று (ஜூலை 31) நிறைவேற்றப்பட்டது. சுமார் 7 மணிநேர காரசார விவாதத்துக்கு பிறகு, இந்தியா கூட்டணிக் கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்த நிலையில், குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.

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இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த மசோதாவானது குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இதனை பரிசீலித்த குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு, இந்த பொதுத்தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு இன்று (ஆக.1) ஒப்புதல் அளித்தார்.

இதுதொடர்பான அறிவிக்கையை, மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சகம் அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது. குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை அடுத்து, இந்த மசோதா சட்ட வடிவம் பெற்றுள்ளது.

புதிய சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி), அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (எஸ்எஸ்சி), ரயில்வே, வங்கித் தேர்வுகள், தேசிய தேர்வு முகமையால் நடத்தப்படும் தேர்வுகள் உள்ளிட்ட பொதுத்தேர்வுகள் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும்.

இந்த பொதுத்தேர்வுகளில் முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனையும், ரூ.50 லட்சம் அபராதமும் விதிக்க இந்த புதிய சட்டம் வழிவகை செய்கிறது.

குழுவாக திட்டமிட்டு அரங்கேற்றப்படும் குற்றங்களுக்கு 7 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனையும், ரூ.10 கோடி வரை அபராதமும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்படும்.

அதேபோல, தேர்வு முறைகேடுகளை விரைவு நீதிமன்றங்கள் 3 மாதங்களுக்குள் விசாரித்து தீர்ப்பளிக்கவும் இந்த சட்டம் வகை செய்கிறது.

TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
தேர்வுகள் முறைகேடு தடுப்பு மசோதா
சட்டத்திருத்த மசோதா
ஒப்புதல்
PUBLIC EXAMS AMENDMENT BILL

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