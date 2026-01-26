இந்திய விமானப்படையின் குழு கேப்டன் சுபன்ஷு சுக்லாவுக்கு அசோக சக்ரா விருது!
டெல்லியில் இன்று நடந்த குடியரசு தின விழாவில் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு இந்த விருதினை சுபான்ஷு சுக்லாவிற்கு வழங்கி கௌரவித்தார்.
Published : January 26, 2026 at 9:03 PM IST
டெல்லி: சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் கால் பதித்த முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்றைப் படைத்த இந்திய விமானப் படையின் (IAF) குழு கேப்டன் சுபன்ஷு சுக்லாவுக்கு மத்திய அரசு அசோக சக்ரா விருது வழங்கியது.
கடந்த ஆண்டு ஜூன் 25ஆம் தேதியன்று அமெரிக்காவின் விண்வெளி மையத்திலிருந்து ஆக்சியம்-4 குழுவினர் தங்களது விண்வெளி பயணத்தை துவங்கினர். இந்த பயணத்தில் இந்திய விமானப்படையின் (IAF) குழு கேப்டன் சுபான்ஷு சுக்லா இடம்பெற்றிருந்தார்.
மொத்தம் 18 நாள் பயணத்தில் பல்வேறு ஆய்வுகளை செய்த சுபான்ஷு சுக்லா மற்றும் குழுவினர் ஜூலை 15ம் தேதி வெற்றிகரமாக பூமிக்கு திரும்பினர். இந்த பயணத்தின் மூலம் சுபான்ஷு சுக்லா விண்வெளிக்குச் சென்ற இரண்டாவது இந்தியர் மற்றும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு சென்று திரும்பிய முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.
இந்நிலையில், இந்தியாவில் வீரதீரச் செயல்களுக்காக வழங்கப்படும் மிக கௌரவமிக்க விருதான அசோக சக்ரா விருது சுபான்ஷு சுக்லாவிற்கு இன்று வழங்கப்பட்டது. டெல்லியில் இன்று நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு இந்த விருதினை சுபான்ஷு சுக்லாவிற்கு வழங்கி கௌரவித்தார்.
சுபான்ஷு சுக்லா இந்திய விமானப்படையின் குழு கேப்டனாக பல போர் விமானங்களை இயக்கி இருக்கிறார். அந்த வகையில், சுபான்ஷு சுக்லா Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, ஜாகுவார், ஹாக், டோர்னியர் மற்றும் An-32 உள்ளிட்ட பல்வேறு விமானங்களை சுமார் 2,000 மணி நேரம் வரை இயக்கிய அனுபவமும் பெற்றுள்ளார். உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், லக்னோவைச் சேர்ந்த சுபான்ஷு சுக்லா ஜூன் 2006 இல் இந்திய விமானப்படையின் போர் விமான பிரிவில் இணைந்தார்.
மேலும், 2027ஆம் ஆண்டு இந்தியா சார்பில் தொடங்கப்பட உள்ள ககன்யான் திட்டத்தில் வீரர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் திட்டம் இருப்பதால், அதற்கு முன்னோட்டமாக ஆக்சிம்-4 குழுவுடன் சுபான்ஷு சுக்லா விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.