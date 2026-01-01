புத்தாண்டு 2026: நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசு தலைவர், பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
2026 ஆண்டில் அனைவருக்கு நல்ல ஆரோக்கியமும், செழிப்பும் உண்டாகட்டும் என பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
Published : January 1, 2026 at 2:07 PM IST
டெல்லி: ஆங்கிலப் புத்தாண்டு தினத்தை முன்னிட்டு குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
2026 புத்தாண்டை உலகம் முழுவதிலும் உள்ள மக்கள் கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். புத்தாண்டையொட்டி நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசு தலைவர், பிரதமர் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். இதில், மக்களுக்கு புத்தாண்டு தின வாழ்த்து தெரிவித்து குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில், ‘புத்தாண்டின் மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் இந்தியாவிலும், வெளிநாட்டிலும் உள்ள அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துகள். புத்தாண்டு என்பது புதிய ஆற்றலையும், நேர்மறையான மாற்றங்களையும் குறிக்கிறது.
இது சுயசிந்தனை மற்றும் புதிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைகிறது. இந்த நன்னாளில், நாட்டின் வளர்ச்சி, சமூக நல்லிணக்கம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கான நமது அர்ப்பணிப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவோம். இந்த ஆண்டு நமது வாழ்வில் அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு உண்டாகட்டும். மேலும், வலிமையான மற்றும் வளமான இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கு புதிய ஆற்றலை அளிக்கட்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் மோடி
தொடர்ந்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், ‘அனைவருக்கும் 2026 அற்புதமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். இந்த ஆண்டு அனைவருக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் செழிப்பு உண்டாகும். உங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றியும், செய்யும் அனைத்து காரியங்களிலும் நிறைவும் கிடைக்கட்டும். நமது சமூகத்தில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் நிலவ பிரார்த்திக்கிறேன்’ என வாழ்த்தியுள்ளார்.
ராகுல் காந்தி புத்தாண்டு வாழ்த்து
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், ‘அனைவருக்கும் மனமார்ந்த புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள். இந்தாண்டு அனைவரது வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் வெற்றி கிடைக்கட்டும்’ இவ்வாறு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
அதேபோல், காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்து, ‘மக்கள் தங்கள் அடிப்படை உரிமைகளுக்கும், அரசியலமைப்பை பாதுகாக்கவும் போராட வேண்டும். குடிமக்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்போம், சமூகத்தில் நல்லிணக்கத்தை வலுப்படுத்துவோம். இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு, விவசாயிகளுக்கு செழிப்பு என அனைவருக்கும் சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.