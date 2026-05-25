தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 12 பேர் உள்பட 66 பேருக்கு பத்ம விருதுகள் - திரௌபதி முர்மு வழங்கி கௌரவித்தார்

தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மருத்துவர் கள்ளிப்பட்டி ராமசாமி பழனிசாமி, ஹெச்.வி.ஹண்டே உள்ளிட்ட பலருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பத்ம விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார்.

பத்ம விருது பெறுபவர்கள் (ANI/IANS)
Published : May 25, 2026 at 10:55 PM IST

டெல்லி: 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டவர்களில், முதற்கட்டமாக 66 பேருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று (மே 25) விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார்.

கலை, இலக்கியம், அறிவியல், விளையாட்டு, மருத்துவம், சமூகப்பணி, வர்த்தகம், தொழில்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களுக்கு மத்திய அரசு சார்பில் ஆண்டுதோறும் பத்ம விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அவை பத்மஸ்ரீ, பத்ம பூஷண், பத்ம விபூஷண் ஆகிய 3 விருதுகள் வழங்கப்படுவது வழக்கம்.

இந்நிலையில், 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் பெறுபவர்களின் பட்டியலை கடந்த ஜனவரி மாதம் குடியரசு தினத்தன்று மத்திய அரசு வெளியிட்டது.

அந்த பட்டியலில் 113 பேருக்கும் பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 12 பேரும், புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஒருவரும் இடம் பெற்றிருந்தனர். 13 பத்மபூஷண் விருதுகளும், 5 பத்ம விபூஷண் விருதுகளும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இதில், பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டவர்களில் முதல் கட்டமாக 66 பேருக்கு இன்று விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. டெல்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவில், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார். இந்த விழாவில் துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த விழாவில் மருத்துவத் துறையில் பத்ம பூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவர் கள்ளிப்பட்டி ராமசாமி பழனிசாமி, பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஹெச்.வி.ஹண்டே ஆகியோர் விருதை பெற்றுக் கொண்டனர்.

கலைத் துறையில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மறைந்த பழங்குடியின ஓவியர் "கிட்னா" ஆர்.கிருஷ்ணனுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பத்மஸ்ரீ விருதை அவருடைய மனைவி சுசீலா, குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் பெற்றுக் கொண்டார்.

குடியுரிமைப் பணித்துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றியதற்காக ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி விஜய்குமார், இலக்கியம் மற்றும் கல்வித் துறை பிரிவில் எழுத்தாளர் சிவசங்கரி, வானொலி ஒலிபரப்பு துறையில் சார்ந்த ராமமூரத்தி ஸ்ரீதர், கலைத்துறையில் சாதனை புரிந்தமைக்காக ஓதுவார் எம்.சுவாமிநாதன் ஆகியோருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது.

கலைத் துறையில், மறைந்த பாலிவுட் நடிகர் தர்மேந்திராவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்த பத்ம விபூஷண் விருதை அவருடைய மனைவி ஹேமமாலினி, குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் பெற்றுக் கொண்டார். இவர்களுடன் சேர்ந்து மொத்தம் 66 பேர் இன்று பத்ம விருதுகளை குடியரசுத் தலைவரின் கைகளில் இருந்து பெற்றுக் கொண்டனர்.

தொடர்ந்து பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நடிகர்கள் மாதவன், மம்மூட்டி உள்ளிட்டோருக்கு அடுத்த கட்டமாக நடைபெறும் விழாவில் விருதுகள் வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது.

