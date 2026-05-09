புதுச்சேரி முதலமைச்சர் என்.ரங்கசாமியின் ராஜிநாமாவை ஏற்றார் குடியரசு தலைவர்

முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ள ரங்கசாமிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த ஆளுநர்
Published : May 9, 2026 at 2:46 PM IST

புது டெல்லி: புதுச்சேரி முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி மற்றும் அவரது அமைச்சரவையின் ராஜிநாமாவை குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஏற்றுக்கொண்டார். இதன் மூலம் மே 7 முதல் அங்கு காபந்து அரசு முறை செயல்படுகிறது.

புதுச்சேரியில் உள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் புதுச்சேரி தேர்தல் வரலாற்றில் முதன்முறையாக 90.46% வாக்குகள் பதிவாகின. இந்த தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவானது மே 4ஆம் தேதி வெளியான நிலையில், என்.ஆர் காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றி இருக்கிறது.

அக்கட்சி போட்டியிட்ட 16 தொகுதிகளில் 12 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு 10 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாஜக, 4 இடங்களை கைப்பற்றியது. எதிர்க்கட்சியான திமுக 5 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் ஒரு தொகுதியிலும், முதன்முறையாக களம் கண்ட தவெக 2 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றன.

அதன்படி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியானது 30 இடங்களில் 18 இடங்களை பிடித்திருக்கின்றன. தவிர, 3 நியமன உறுப்பினர்களும் இந்த கூட்டணியில் இடம்பெறுவர்.

இதன் மூலம், 5வது முறையாக ரங்கசாமி புதுச்சேரியின் முதலமைச்சராக பதவியேற்கவுள்ளார். இவருடைய பதவி ஏற்பு விழாவானது மே 13ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக, மே 7ஆம் தேதி என்.ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி லோக் பவனில் துணைநிலை ஆளுநர் கே. கைலாஷநாதனை நேரில் சந்தித்து தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை அளித்திருந்தார்.

மேலும் புதுச்சேரியில் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பதற்கான உரிமை கோரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கடிதத்தையும் அளித்தார். அந்த கடிதமானது குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், புதுச்சேரி முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி மற்றும் அவரது அமைச்சரவையின் ராஜிநாமாவை குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இருப்பினும், புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்கும் வரை என். ரங்கசாமி மற்றும் அவருடைய அமைச்சரவையே காபந்து அரசு முறையில் தொடர்ந்து செயல்படுவார்கள் என நேற்று (மே 8) வெளியான அரசிதழ் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

