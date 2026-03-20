பிரீமியம் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.2 உயர்வு

சாதாரண பெட்ரோல் விலை மாற்றமின்றி அதே விலையிலேயே நீடிக்கும் என இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன.

கோப்புப்படம்- பெட்ரோல் பங்க் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 20, 2026 at 4:46 PM IST

புதுடெல்லி: கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் பிரீமியம் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 2 ரூபாயை உயர்த்தி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டுப்படைகள் தொடர்ந்து 21-வது நாளாக வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன. இதற்கு பதிலடியாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார், குவைத், சவூதி அரேபியா போன்ற நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுக்கு சொந்தமான இடங்களில் ஈரான் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.

மேலும், கத்தார், துபாய், சவூதி அரேபியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இயங்கி வரும் கச்சா எண்ணெய் சுத்திக்கரிப்பு ஆலைகள், சேமிப்பு கிடங்குகள் மற்றும் LNG எரிவாயு உற்பத்தி ஆலைகள், எண்ணெய் வயல்கள் போன்ற இடங்களில் ஈரான் தொடர்ந்து தாக்குதலை நடத்தி வருவதால் எண்ணெய் உற்பத்தி கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, உலகச்சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய் ரூபாய் 110 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில் இந்தியாவில் பிரீமியம் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூபாய் 2.35 உயர்த்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் ஆகிய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளன.

இந்த விலை உயர்வு நகரங்களைப் பொறுத்து ரூபாய் 2.09 முதல் ரூபாய் 2.35 வரை உயர்த்தப்படும். அதாவது, ஸ்பீட் பெட்ரோல், பவர் பெட்ரோல், XP95 பெட்ரோல் ஆகிய வகை பெட்ரோல்களுக்கு இந்த விலை உயர்வு பொருந்தும். எனினும், சாதாரண பெட்ரோல் விலை மாற்றமின்றி அதே விலையிலேயே நீடிக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரீமியம் பெட்ரோல் விலை உயர்வால் அத்தியவாசியப் பொருட்களின் விலை உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது. இதனிடையே, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக கச்சா எண்ணெய், LNG எரிவாயு ஆகியவற்றை அதிகளவில் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவதற்கான பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்து வருகிறது.

இதற்காக ராஜதந்திர ரீதியில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர்.ஜெய்சங்கர் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் வளைகுடா நாடுகளின் தலைவர்களுடன் தொடர்ந்து பேசி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல், இந்தியாவில் LPG உற்பத்தி 40% வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

