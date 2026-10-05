‘ப்ரீ-தாண்டியா தமால்’ - தசரா, நவராத்திரி கொண்டாட்டத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கும் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி
இந்த கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்கான டிக்கெட் கட்டணம் ரூ. 500. விவரங்களுக்கு 76598 76598 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.
Published : October 5, 2026 at 7:31 PM IST
ஹைதராபாத்: தசரா மற்றும் நவராத்திரி கொண்டாட்டங்களை முன்னிட்டு ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில், அக்டோபர் 10 அன்று ‘ப்ரீ-தாண்டியா தமால்’ என்ற வண்ணமயமான கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
உலகின் மிகப்பெரிய திரைப்பட நகரங்களில் ஒன்று ஹைதராபாத்தில் அமைந்துள்ள ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி. இங்கு தசரா மற்றும் நவராத்திரி பண்டிகைகளை முன்னிட்டு இசை, நடனம் மற்றும் பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் 10 அன்று நடைபெறவுள்ள இந்நிகழ்ச்சியானது, கர்பா மற்றும் தாண்டியா நடனப்பிரியர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தையும், சிறந்த அனுபவத்தையும் தரவிருக்கிறது.
கர்பா மற்றும் தாண்டியா நடனங்களுக்கு பெயர்பெற்ற பிரபல ‘ரங்தாலி’ இசைக்குழுவுடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்நிகழ்ச்சியானது அன்று மாலை 7 மணிக்கு தொடங்கி வெகுவிமரிசையாக நடைபெறவிருக்கிறது. கர்பா மற்றும் தாண்டியா நடனங்களின் வண்ணங்கள், தாளங்களுடன் இசை, நடனம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை இந்நிகழ்ச்சி வெளிக்கொண்டு வரும் விதத்தில் இந்நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் வருவோருக்கு பண்டிகை கால அனுபவத்தை தருவதும் அவர்களை குஷிபடுத்துவதுமே இந்நிகழ்ச்சியின் நோக்கம்.
இசைக்குழுவுடன் கர்பா அனுபவம்
மாலையில் நடைபெறுகிற இந்நிகழ்ச்சியில் பாரம்பரிய நாட்டுப்புற மற்றும் நவீன இசைப் பாடல்களின் கலவையான கர்பா இசையை இசைக்குழு அரங்கேற்றவுள்ளது. இங்கு காண வருகிற பொதுமக்களை கலகலப்பாக வைத்திருக்கவே இதுபோன்ற உற்சாகமான இசை நிகழ்ச்சிகள் அரங்கேற்றப்படுவதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
கர்பா மற்றும் தாண்டியா
'கர்பா வார்ம்-அப்' நிகழ்வுடன் நிகழ்ச்சி தொடங்கி, பின்னர் 'ஓபன் தாண்டியா' நடன அரங்கிற்கு பார்வையாளர்களை அழைத்துச் செல்லும். இந்நிகழ்ச்சிக்கான அரங்கமானது அனைத்து விதமான நடன கலைஞர்களுக்கும் ஏற்ற வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு நடைபெறுகிற தாண்டியா கொண்டாட்டங்களில் ஏற்கனவே அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள், புதியவர்கள் என அனைவரும் பங்கேற்கலாம்.
உணவு மற்றும் பானங்கள்
மாலை நேரத்தில் இங்கு வரும் பார்வையாளர்கள் உண்டு மகிழும் வகையில் பலவிதமான இந்திய உணவு வகைகளும், சிற்றுண்டிகளும், பானங்களும் ஏற்பாடு செய்யப்படவுள்ளது.
புகைப்படங்கள்
பார்வையாளர்கள் தங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் இனிய தருணங்களை புகைப்படங்களாக எடுத்துக்கொள்வதற்கு ஏதுவாக, நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிற இடத்தை சுற்றிலும் பிரத்யேக புகைப்பட இடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பண்டிகை கால அனுபவத்தை மேலும் சிறப்பாக்கும் விதமாக இந்த புகைப்பட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி கொண்டாட்டம்
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் பரந்து விரிந்த திறந்தவெளியில் இந்த கொண்டாட்டங்கள் அரங்கேறவிருக்கின்றன. மாலை நேர கொண்டாட்டத்துக்கு மேலும் அழகு சேர்க்கும் வகையில் தீம் லைட்டிங், பிரம்மாண்ட ஒலி அமைப்பு மற்றும் சிறந்த அலங்காரங்கள் இடம்பெறவுள்ளன.
குடும்பங்களின் கொண்டாட்டம்
அனைத்து வயதினருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் பிடித்தமான கொண்டாட்டமாக இருக்கும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்தில் பாதுகாப்பு சோதனை மற்றும் நேரடி உதவியாளர்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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சுற்றுலாப் பயணிகளும் பார்வையாளர்களும் தங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் தாண்டியா நடன கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்கலாம். அதற்கேற்ப கலக்கலான உடைகளை அணிந்து வந்தாலும் நிகழ்ச்சி மேலும் சிறப்பாக இருக்கும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்கான டிக்கெட் கட்டணம் ரூ. 500. டிக்கெட்களை ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு 76598 76598 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.