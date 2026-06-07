ETV Bharat / bharat

'நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்' அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் 7 நாட்களுக்குள் பதவி விலக வேண்டும் - அபிஜித் திப்கே எச்சரிக்கை

தங்களின் அகிம்சை வழி போராட்டத்தை அரசால் புறக்கணிக்க முடியாது என சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே தெரிவித்துள்ளார்.

சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே - கோப்புப்படம்
சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே - கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 7:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: கல்வித் துறையில் நடந்துள்ள குளறுபடிகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் 7 நாட்களில் பதவி விலக வேண்டும் என சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே எச்சரித்துள்ளார்.

அபிஜித் திப்கே என்பவரால் ஆன்லைனில் தொடங்கப்பட்ட கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி), முதல் முறையாக நேற்று களத்திற்கு வந்து, மக்கள் பிரச்சனையை மையப்படுத்தி டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது.

நீட் தேர்வு முறைகேடு, சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் திருத்தியதில் ஏற்பட்ட குழப்பம் ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.

இதையும் படிங்க.. சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மதிப்பீட்டில் முறைகேடு - உரிய விசாரணை நடத்த மத்திய கல்வி அமைச்சருக்கு சு.வெங்கடேசன் கடிதம்

போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பெரும்பாலோனர் ஜென்சி தலைமுறையினராக இருந்தனர். பள்ளி மாணவர்களும் தங்கள் பெற்றோருடன் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர். கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினரின் போராட்டத்தை ஆதரித்து சமூக ஆர்வலர் சோனம் வான்சுக் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்.

களத்தில் பேசிய சோனம் வான்சுக், "இங்குள்ள மாணவர்களும், இளைஞர்களும் எழுப்பும் கோரிக்கைகளை அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களின் செவிகளுக்கு கேட்க வேண்டும்" என்றார்.

இந்நிலையில், நேற்று நடந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "ஜந்தர் மந்தரில் சனிக்கிழமை நடந்த போராட்டத்தில் நமது வலிமையை காண்பித்தோம். கல்வித் துறையில் நடக்கும் சீர்கேடுகளைக் கொண்டு மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் கோபம் அதிகரித்துள்ளதை போராட்ட களத்தில் பார்க்க முடிந்தது.

நேற்று, ஆயிரக்கணக்கானோர் ஒன்று கூடி வரலாறு படைத்தோம். கரப்பான் பூச்சிகள் ஒன்று கூடினால் என்ன நடக்கும் என்பதை அமைதியான முறையில் அரசுக்கு தெரிவித்தோம். இது ட்ரெய்லர்தான். இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் பெரும்பாலானோர், இதுவரை எந்த போராட்டத்தில் அவர்கள் கலந்து கொண்டதில்லை. கோடை வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டதற்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இதையும் படிங்க.. EXCLUSIVE: சென்னை விமான நிலையத்தில் விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் புதிய பிளாசா; சிறப்பசங்கள் என்னென்ன?

கல்வித் துறையில் நடந்த முறைகேடுகளுக்கு காரணமான மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை மத்திய அரசு பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் அல்லது மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தாமாக முன்வந்து பதவி விலக வேண்டும். அவர் 7 நாட்களில் பதவி விலகவில்லை எனில் மீண்டும் களத்தில் இறங்கி போராடுவோம். எங்கள் போராட்டம், அமைதியான வழியில் வன்முறை எதுவுமின்றி தொடரும்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

CJP FOUNDER DIPKE
UNION MINISTER DHARMENDRA PRADHAN
COCKROACH JANTA PARTY
JANTAR MANTAR PROTEST
CJP FOUNDER ASK TO RESIGN PRADHAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.