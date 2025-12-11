ETV Bharat / bharat

தமிழ் படிப்புகளில் சேரும் மாணவர்களுக்கு 66% கட்டண சலுகை - புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு

பாரதியார் தமிழ் மொழியை உயிர் போல் நேசித்தவர். ஆனால், ஒரே நேரத்தில் அனைத்து மொழிகளையும் அன்போடு அணைத்துக் கொண்ட உலகப் புகழ் கவிஞர் என்று துணைவேந்தர் பிரகாஷ்பாபு புகழாரம் சூட்டினார்.

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் பிரகாஷ் பாபு
புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் பிரகாஷ் பாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 11, 2025 at 6:51 PM IST

புதுச்சேரி: வரும் கல்வியாண்டு முதல் தமிழ் படிப்புகளில் சேரும் மாணவர்களுக்கு 66 சதவீத கட்டண சலுகை வழங்கப்படும் என புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பிரகாஷ்பாபு அறிவித்தார்.

மகாகவி பாரதியாரின் 144 ஆம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா கருத்தரங்கம் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழியற்புலம் மற்றும் வானவில் பண்பாட்டு மையம் சார்பில் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பி. பிரகாஷ்பாபு தலைமை உரை ஆற்றினார். அப்போது அவர், தெலுங்கு குறித்து மகாகவி பாரதியார் பாடிய “சுந்தரத் தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்து” என்ற வரியை மேற்கோள் காட்டி, பாரதியார் அனைத்து மொழிகளையும் சமமாக மதித்தவர் என்றும் உலக மொழிகளின் இலக்கியங்களையும் விரிவாக வாசித்தவர் என்று புகழாரம் சூட்டினார்.

மேலும் பேசிய அவர், ”பாரதியார் தமிழ் மொழியை உயிர் போல் நேசித்தவர். ஆனால், ஒரே நேரத்தில் அனைத்து மொழிகளையும் அன்போடு அணைத்துக் கொண்ட உலகப் புகழ் கவிஞர்” என்றும் பேசினார்.

தொடர்ந்து பேசிய துணை வேந்தர் பிரகாஷ்பாபு, ”பாரதியார் ஒரு தேசியக் கவிஞராக மட்டுமல்லாது, சுதந்திரப் போராட்ட வீரர், பெண்ணுரிமை முன்னோடி, சாதி ஒழிப்பில் பாடுபட்ட புரட்சிகர சமூகச் சீர்திருத்தவாதி. தொழிலாளர் உரிமை, சமத்துவம், உலக சகோதரத்துவம் போன்ற உயர்ந்த மனிதநேயக் கோட்பாடுகளை உலகளாவிய பார்வையுடன் எடுத்துரைத்த “உலகக் கவிஞர்” என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த கருத்தரங்கு வடிவமைக்கப்பட்டது” என்று தெரிவித்தார்.

தமிழை எளிய, உரையாடல் பாணியில் மக்களிடம் கொண்டு சென்று, இலக்கியத்தைப் புரட்சிக் குரலாக மாற்றிய பாரதியார், இந்தியா மட்டுமல்லாது ரஷ்யப் புரட்சி, பெல்ஜியம் வீரத் தியாகம், மேற்கத்திய இலக்கிய மனிதநேயம் போன்ற அனைத்தையும் தனது படைப்புகளில் இணைத்த அரிய சிந்தனையாளர். இந்த கோட்பாடுகளை இன்றைய தலைமுறை வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்துவதே பாரதிக்கு உண்மையான மரியாதை என்றும் அவர் கூறினார்.

மேலும், தமிழுக்கும் தமிழ் துறைக்கும் சிறப்பு சேர்க்கும் வகையில், புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த் துறையில் வரும் கல்வியாண்டு முதல் கல்விக் கட்டணத்தில் 60 சதவீதம் தளர்வு வழங்கப்படும் என்றும் அதிலும் குறிப்பாக தமிழ் மாணவர்களுக்கு 66 சதவீதம் வரை கட்டண தளர்வு வழங்கப்படும் என்றும் துணைவேந்தர் பி. பிரகாஷ்பாபு அறிவித்தார்.

அவரது இந்த அறிவிப்பைக் கேட்டதும், அங்கு கூடியிருந்த மாணவ–மாணவிகள் அனைவரும் பெரும் கரகோஷத்துடன் வரவேற்று நன்றி தெரிவித்தனர்.

