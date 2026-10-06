தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தல்: வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்
இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு, தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அரசு, அரசு உதவி பெறும், மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு இன்றும், நாளையும் (இரண்டு நாட்கள்) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
Published : October 6, 2026 at 7:20 AM IST
புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (அக்.6) தொடங்கிய நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
இன்று நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தலில் ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ், திமுக, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, நாம் தமிழ் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த 11 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இத்தேர்தலில் 12,575 ஆண் வாக்காளர்கள், 14,341 பெண் வாக்காளர்கள் மற்றும் 5 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 26,921 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்பாக, அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளில் அரசியல் கட்சி முகவர்கள் முன்னிலையில் மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வாக்காளர் சரிபார்ப்பு காகிதத் தணிக்கை இயந்திரங்கள் முறையாக செயல்படுகின்றனவா என்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில் இந்த மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. தொடர்ந்து சரியாக 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. பொதுமக்களும் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர்.
முன்னதாக, வாக்குப்பதிவுக்கான மின்னணு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த மோதிலால் நேரு அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அதன் பின்னர், அவரது நேரடி மேற்பார்வையில், தீவிர போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன், ”தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் வாக்காளர்கள் எவ்வித சிரமமுமின்றி வாக்களிப்பதற்காக 31 வாக்குச்சாவடிகளிலும் பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், குடிநீர் வசதி, கழிவறை வசதி மற்றும் முதியோர்கள் சுலபமாகச் செல்லும் வகையிலான சாய்தளப் பாதை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. 31 வாக்குச்சாவடிகளில், ஒரு சாவடி முழுவதும் பெண்கள் மட்டுமே பணியாற்றும் சிறப்புச் சாவடியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது" என கூறினார்.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்துப் பேசிய ஆட்சியர், ”தொகுதிக்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் 2 சாவடிகள் பதற்றமானவை எனக் கண்டறியப்பட்டு, அங்கு கூடுதல் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. வாக்குப்பதிவு மையத்திற்குள் வாக்காளர்கள் செல்போன் கொண்டு செல்ல முழுமையாகத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் பாதுகாப்பிற்காக மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை (CISF), ஐ.ஆர்.பி. (IRB) மற்றும் உள்ளூர் காவல்துறையினர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். தேர்தல் விதிமீறல்களைக் கண்காணிக்க 15 பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, 3 நிலைக் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் மூலமாகவும், வெப் கேமராக்கள் வாயிலாகவும் வாக்குச்சாவடிகள் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட உள்ளன.
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இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு, தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அரசு, அரசு உதவி பெறும், மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நேற்றும், இன்றும் (இரண்டு நாட்கள்) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் பொருட்டு, இத்தொகுதியில் உள்ள அனைத்து மதுபானக் கடைகளும் நேற்று முன்தினம் (அக்.4) மாலை 6 மணி முதல் 5 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் மூடப்பட்டுள்ளன.