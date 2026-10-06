அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் விறுவிறுப்பாக நடக்கும் இடைத்தேர்தல்
அசாம், மேற்குவங்கம், தமிழ்நாடு புதுவை ஆகிய மாநிலங்களில் இன்று இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
Published : October 6, 2026 at 9:17 AM IST
அசாம் / மேற்குவங்கம்: மேற்குவங்கம் மற்றும் அசாம் மாநிலங்களில் உள்ள 3 முக்கியத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று (அக். 6) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பின்படி, இந்த தேர்தலில் பதிவாகும் வாக்குகள் அக். 9 ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு, அன்றைய தினமே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன.
அசாம், மேற்குவங்கம், தமிழ்நாடு புதுவை ஆகிய மாநிலங்களில் இன்று இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள நந்திகிராம் மற்றும் முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள ரெஜிநகர் ஆகிய தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இன்று காலை முதலே வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்கு செலுத்தி வருகின்றனர்.
#WATCH | Tamil Nadu: Voting for the by-election to Madurantakam Assembly constituency has begun. The vacancy arose due to the resignation of AIADMK MLA Maragatham Kumaravel, who later joined TVK. https://t.co/qO5szthNmQ— ANI (@ANI) October 6, 2026
இதில், நந்திகிராம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த சுவேந்து அதிகாரி, கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், அந்த தொகுதியில் ராஜிநாமா செய்தார்.
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அதேபோல, அசாம் மாநிலத்தின் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. இங்கு பாஜக, காங்கிரஸ் மற்றும் ஏஐயுடிஎஃப் (AIUDF) ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையே மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. நாகோன் தொகுதியில் அதிகாலை முதலே வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வெளியே வாக்காளர்கள், குறிப்பாகப் பெண்கள் வரிசையில் காத்திருந்து வாக்கு செலுத்தி வருகின்றனர்.
காங்கிரஸ் எம்.பி ஆக இருந்த பிரத்யுத் போர்டோலோய் கடந்த மார்ச் மாதம் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்தார். பின்னர், அசாம் சட்டமன்றத் தேர்தலில் டிஸ்பூர் (Dispur) தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட அவர், பெரும் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.