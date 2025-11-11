ETV Bharat / bharat

குண்டு வெடிப்புக்கு சில மணி நேரத்திற்கு முன் நடந்தது என்ன? வெளியான திடுக்கிடும் தகவல்!

காரை ஓட்டி வந்த உமர் முகமதுக்கு ஜெய்ஷ்-இ-முகமது பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு இருப்பது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

குண்டுவெடிப்பை தொடர்ந்து தடயவியல் அதிகாரி ஒருவர் மாதிரிகளைச் சேகரிக்கும் புகைப்படம்
குண்டுவெடிப்பை தொடர்ந்து தடயவியல் அதிகாரி ஒருவர் மாதிரிகளைச் சேகரிக்கும் புகைப்படம் (PTI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 11:54 AM IST

டெல்லி: கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் வெடிபொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் தற்கொலைப்படை தாக்குதலா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

டெல்லி செங்கோட்டை அருகே சுபாஷ் மார்க் சந்திப்பில், மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே நேற்று மாலை கார் ஒன்று பயங்கர சத்தத்துடன் திடீரென வெடித்தது. இந்த சம்பவத்தில் 12 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் 2 பெண்கள் உள்பட 20 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் குறித்து டெல்லி காவல்துறை, எஃப்எஸ்எல், என்ஐஏ மற்றும் என்எஸ்ஜி அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சம்பவம் நடந்த இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றிய போலீசார் அதனை ஆய்வு செய்த நிலையில், வெடித்து சிதறிய காரை ஓட்டியது காஷ்மீர் மாநிலம் புல்வாமா பகுதியைச் சேர்ந்த மருத்துவர் உமர் முகமது என்பது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், அம்மோனியம் நைட்ரேட், எரிபொருள் எண்ணெய் மற்றும் டெட்டனேட்டர்கள் காரை வெடிக்க வைக்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்பதும் விசாரணையில் தெரியந்துள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு, ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள ஃபரிதாபாத்தில் மூன்று மருத்துவர்கள் உள்பட எட்டு பேர் அம்மோனியம் நைட்ரேட், பொட்டாசியம் நைட்ரேட் மற்றும் சல்பர் உள்ளிட்டவை அடங்கிய 2,900 கிலோ வெடிபொருட்கள் மற்றும் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் போலீசாரிடம் சிக்கினர். இந்நிலையில், இவர்களுக்கும் டெல்லி சம்பவத்துக்கு தொடர்பு இருக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக போலீசார் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், காரை ஓட்டி வந்த உமர் முகமது ஜெய்ஷ்-இ-முகமது பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ''குண்டுவெடிப்பு'' - மரண ஓலத்துக்கு மத்தியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மருத்துவமனையில் தேடும் குடும்பத்தினர்!

சம்பவம் குறித்து விவரித்த டெல்லி காவல்துறை ஆணையர் சதீஷ் கோல்ச்சா, “செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையம் அருகே சரியாக 6.52 மணியளவில் சிக்னலை மெதுவாக கடந்த ஹூண்டாய் ஐ20 கார் வெடித்து இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் முகமூடி அணிந்த ஒருவர் காரை இயக்கியுள்ளார். முறைப்படி இந்த காரின் உரிமையாளர் ஜம்மு-காஷ்மீரின் புல்வாமாவைச் சேர்ந்த தாரிக் மற்றும் முன்னாள் உரிமையாளர் முகமது சல்மானை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம்.

இந்த சம்பவத்திற்கும் ஃபரிதாபாத் பயங்கரவாதிகள் வெடிப்பொருட்களுடன் கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்குத் தொடர்புள்ளதா? என விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறோம். சம்பவத்தை தொடர்ந்து பஹர்கஞ்ச், தர்யாகஞ்ச் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள விடுதிகள் மற்றும் முக்கிய இடங்களில் ஆய்வு செய்ததில் சந்தேகத்திற்கிடமான 4 பேர கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது” என தெரிவித்தார்.

