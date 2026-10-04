டெல்லி போராட்டத்தில் பெண்களிடம் காவல் துறை தவறாக நடந்து கொண்டதாக குற்றச்சாட்டு - அமித் ஷா பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டுமென ராகுல் வலியுறுத்தல்
இடதுசாரி மாணவர் அமைப்பான 'அனைத்திந்திய மாணவர் சங்கம்' இதே போன்ற புகாரை எழுப்பியுள்ளது.
Published : October 4, 2026 at 5:34 PM IST
புது டெல்லி: ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது டெல்லி காவல் துறையினரால் பெண் ஒருவர் தவறாக நடத்தப்பட்டதாக எழுந்துள்ள புகார் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்று மக்களவை எதிர்கட்சித் தலைலர் ராகுல் காந்தி லலியுறுத்தி உள்ளார்.
டெல்லி காவல் துறை, மத்திய உள் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்குவதால், இந்த விவகாரம் குறித்து அமித் ஷா கட்டாயமாக பதில் கூறிய ஆக வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர், தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் ஹிந்தியில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், 'போலீஸாரின் தவறான நடத்தை குறித்து ஒரு பெண் பத்திரிக்கையாளரும்குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த விவகாரம் குறித்து முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒற்றை கோரிக்கையை முன்வைத்து பல மணி நேரமாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பத்திரிக்கையாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். ஆனால், காவல் துறை இதுவரை எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யவில்லை" என்று ராகுல் காந்தி தமது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், "போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பெண்கள் தவறாக நடத்தப்பட்டது குறித்து நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. அதோடு கேமராக்கள் பறிக்கப்பட்டன மற்றும் பத்திரிக்கையாளர்கள் இழுத்துச் செல்லப்பட்டனர். இப்படி நடப்பது முதல் முறை அல்ல, காவல் துறையினர் அருவருக்கதக்க விதமாக பெண்களிடம் நடந்து கொண்டவற்றை நாங்கள் காணொலி வழியாக பார்த்தோம்" எனவும் தமது பதிவில் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
जंतर-मंतर पर एक महिला पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। घंटों से सैकड़ों पत्रकार सिर्फ़ इतनी माँग लेकर बैठे हैं कि FIR दर्ज कर ली जाए। ये तो पुलिस का बुनियादी काम है न? वो भी नहीं किया। आज ही जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप हैं। कैमरे छीने गए, पत्रकार घसीटे गए। और ये पहली बार नहीं है - इससे पहले भी हमने वीडियो सबूतों के साथ देखा है कि पुलिस के अफसर महिलाओं के साथ घिनौनी बदसलूकी करते हैं। पूरी दिल्ली की महिलाएं, छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर घबराहट में हैं, सत्याग्रह कर रही हैं - मगर जिस पुलिस पर महिलाओं की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी है, वही महिलाओं पर हाथ उठा रही है। और एक महिला की शिकायत दर्ज करने से जो सरकार डरती है - वो आख़िर किसकी हिफ़ाज़त कर रही है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। अमित शाह जी, कहाँ हैं आप? जवाब आपको ही देना है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
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அமைதியான முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டிய காவல்துறையே அவர்களுக்கு எதிராக தங்கள் கரங்களை நீட்டுகிறார்கள் எனவும் ராகுல் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
"டெல்லி காவல்துறை மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்குகிறது. அந்த வகையில், இவ்விவகாரம் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிச்சயம் பதில் கூறியே ஆக வேண்டும்” எனவும் ராகுல் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
இடதுசாரி மாணவர் அமைப்பான 'இந்திய மாணவர் சங்கம்' இதேபோன்ற புகாரை எழுப்பியுள்ளது. ”பெண் போராளிகள், பத்திரிக்கையாளர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் ஆகியோர் ஆண் காவல் துறையினரால் கடுமையாக கையாளப்பட்டனர்” என்று இச்சங்கம் குற்றம்சாட்டி உள்ளது.
”பெண்களுக்கான நீதியை உறுதி செய்வதாக கூறும் காவல் துறையால் கூட்ட நெரிசலை கையாளுவதற்கான அடிப்படை நெறிமுறைகளை பின்பற்ற முடியவில்லை. ஆண் காவல் துறையினர் வெளிப்படையாகவே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்களை வசைப்பாடியதுடன், அவர்களிடம் மிகவும் மோசமாக நடந்து கொண்டனர்” எனவும் இந்திய மாணவர் சங்கம் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டி உள்ளது.
’இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகக் கோரியும், வாக்காளர் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த (SIR) செயல்முறையை நிறுத்தக் கோரியும்’ டெல்லியில் நேற்று முன்தினம் போராட்டம் நடைபெற்றது. அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் சிலரிடம் காவல் துறை தவறாக நடந்து கொண்டதாக புகார் எழுந்தது.