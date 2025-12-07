ETV Bharat / bharat

கோவாவில் பயங்கரம் - கேளிக்கை விடுதியில் சிலிண்டர் வெடித்து ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 25 பேர் உயிரிழப்பு

கோவாவில் பிரபல கேளிக்கை லிடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சுற்றுலா பயணிகள், பெண்கள் உட்பட 25 பேர் உயிரிழந்தனர்.

கோவா நைட் கிளப்பில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து
கோவா நைட் கிளப்பில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து (PTI)
December 7, 2025

பனாஜி: கோவாவின் அர்போரா பகுதியில் உள்ள பிரபல கேளிக்கை விடுதி ஒன்றில் (Night Club) சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்து ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் உள்பட குறைந்தபட்சம் 25 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த துயரச் சம்பவத்துக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவா தலைநகர் பனாஜியில் இருந்து சுமார் 25 கி.மீ தொலைவில் உள்ள அர்போரா கிராமத்தில் அமைந்துள்ள பிரபல நைட் கிளப் ஒன்றில் நேற்று நள்ளிரவு பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கோவா காவல்துறை உயர் அதிகாரி அலோக் குமார் தலைமையிலான போலீசார் மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்த விபத்தில் 3 பெண்கள், சுற்றுலா பயணிகள் உட்பட 25 பேர் உயிரிழந்தனர். உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்ட போலீசார் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக பம்போலிமில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து அறிந்த கோவா முதலமைச்சர் பிரமோத் சாவந்த் சம்பவ இடத்திற்கு வருகை புரிந்து ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அப்போது செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், "இந்த தீ விபத்து சமையலறையில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்து இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. தற்போதைய தகவலின்படி விபத்தில் 3 பெண்கள் 20 ஆண்கள் என மொத்தம் 23 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இவர்களில் 4 பேர் சுற்றுலா பயணிகள். மற்றவர்கள் சமையலறை மற்றும் விடுதி ஊழியர்கள். சுற்றுலா காலகட்டத்தில் இதுவொரு துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவம்" என்று அவர் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

இந்த தீ விபத்தில் இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து, கோவா முதலமைச்சர் பிரமோத் சாவந்தை அவை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார். இதுகுறித்து பிரதமர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், ‘கோவாவின் அர்போராவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையட வேண்டுகிறேன். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாநில அரசு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கி வருகிறது’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கோவா முதலமைச்சர் தனது எக்ஸ் தள பதிவில், 'தீ விபத்தில் மரணமடைந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். தீ விபத்துக்கான சரியான காரணத்தையும், பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் கட்டிட விதிகள் பின்பற்றப்பட்டதா? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. விபத்திற்கு காரணமானவர்கள் மீது சட்டத்தின்கீழ் மிகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த தீ விபத்தின் எதிரொலியாக, “அனைத்து இரவு விடுதிகளிலும் முறையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் எனவும், அனுமதி இல்லாத விடுதிகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்” என்றும் பாஜக எம்எல்ஏ மைக்கேல் லோபோ தெரிவித்துள்ளார்.

