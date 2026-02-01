140 கோடி இந்தியர்களின் விருப்பங்களை பிரதிபலிக்கிறது - பட்ஜெட்டை பாராட்டிய பிரதமர் மோடி
2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு சிறந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் அடித்தளமாக பட்ஜெட் அமைந்திருக்கிறது என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 1, 2026 at 4:56 PM IST
ஹைதராபாத்: 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் 140 கோடி இந்தியர்களின் விருப்பங்களை பிரதிபலிக்கிறது எனவும், இந்த பட்ஜெட்டானது வரலாற்று சிறப்புமிக்கது எனவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டியுள்ளார்.
2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 9-வது முறையாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 1 மணி நேரம் 25 நிமிடங்கள் 45 வினாடிகள் உரையாற்றினார். இந்தாண்டு பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளும், துறைவாரியான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த முறை அதிகபட்சமாக போக்குவரத்து துறைக்கும், குறைந்தபட்சமாக வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களுக்கும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த ஆண்டு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அதுதொடர்பான அரசியல் தலைவர்களும் வல்லுநர்களும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டானது 140 கோடி இந்தியர்களின் விருப்பங்களை பிரதிபலிக்கிறது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
பட்ஜெட் குறித்து அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில், “இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டானது வரலாற்று சிறப்புமிக்கதாக அமைந்திருக்கிறது. நமது நாட்டின் சீர்திருத்த பயணத்தை வலுப்படுத்துவதோடு, விக்ஸித் பாரத்திற்கான தெளிவாக திட்டங்களை கொண்டிருக்கிறது. மேலும் ‘மேக் இன் இந்தியா’ மற்றும் ‘ஆத்மநிர்பார் பாரத்’ போன்ற முயற்சிகளுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் விதமாகவும் இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருக்கிறது” என்றார்.
மேலும், நமது நாட்டின் பெண்களுடைய வலிமை மற்றும் அதிகாரத்தை இந்த பட்ஜெட் பிரதிபலிக்கும் விதமாக அமைந்திருக்கிறது எனவும், தொடர்ந்து 9-வது முறையாக நாட்டின் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து நிர்மலா சீதாராமன் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார் எனவும் பாராட்டினார்.
நமது நாட்டின் சீர்திருத்தங்களுக்கு புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும் விதமாக இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார். “2047ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு சிறந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் அடித்தளமாக இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருக்கிறது. நமது நாட்டின் சீர்திருத்தங்களுக்கு புதிய ஆற்றல் மற்றும் உத்வேகத்தை இந்த பட்ஜெட் கொடுக்கப்போகிறது.
வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடாக மட்டும் இந்தியா இருக்கப்போவதில்லை. அதையும் தாண்டி, இந்த பட்ஜெட் உலகளவிலான வளர்ச்சிக்கும் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கும் அடித்தளமிடுகிறது” என்று மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
அந்த வீடியோவில் தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நமது நாட்டின் 140 கோடி மக்களின் விருப்பங்களை இந்த பட்ஜெட் பிரதிபலிக்கிறது. வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதார நாடாக மட்டும் இருப்பதை நம் மக்கள் விரும்பவில்லை. உலகின் 3வது பெரிய பொருளாதார நாடு என்ற இடத்தை பிடிக்கவே விரும்புகிறார்கள்.
அதனை கருத்தில் கொண்டு நிர்வாகம் மற்றும் பொருளாதார கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் விதத்தில் பட்ஜெட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருபுறம் நிதி பற்றாக்குறை மற்றும் பணவீக்கத்தை குறைக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டாலும், மற்றொரு புறம் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் இந்த பட்ஜெட் சமநிலைப்படுத்தும். இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் உலகளாவிய வளர்ச்சியை சிறுகுறு தொழிலார்கள எட்டும் வகையில் MSMEக்கு பட்ஜெட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.